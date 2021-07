Pia Konstantin Berg fik sig noget af en overraskelse, da hun åbnede en pose pil-selv-rejer fra Royal Greenland.

Synet, der mødte hende, var nemlig langt fra de rejer, hun havde forestillet sig.

I stedet var der tale om en besynderlig fiskelignende kreatur med en lang hale.

»Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var. Den havde et alienlignende udtryk, og så virkelig ubehagelig ud. Den så næsten fortørnet ud over, at den måtte lade livet,« fortæller Pia Konstantin Berg til B.T.

Hun har derfor delt et opslag af den besynderlige fisk på Royal Greenlands Facebook-profil.

'Forleden købte jeg en pose af jeres fortrinlige pil-selv-rejer, som indeholdt en surprise, der har sat gang i en masse spekulationer i min omgangskreds. For hvad filan er den lille fyr på billederne?,' skriver hun i opslaget.

Royal Greenland har i en kommentar på Pias opslag svaret, at der ikke er grund til bekymring over det mystiske fund.

Der er, ifølge dem, tale om en harmløs fisk, der er sneget sig med i nettet under fangsten.

'Dette bør naturligvis ikke ske, men der er absolut ingen fare ved rejerne eller den lille fisk. Fisken lever i det samme vand som rejerne og er kogt og frosset sammen med dem,' skriver Royal Greenland.

Pia har smidt fisken ud, men er stadig nysgerrig på at vide, hvad det er for et mystisk lille væsen.

'Vi har indtil videre døbt ham Mutant-Mogens, men vi vil så gerne komme tættere på en mere korrekt artsbestemmelse,' skriver hun.