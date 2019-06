De ikoniske grønne gadebænke, der i mere end 100 år har prydet gadebilledet i København, er yderst populære.

Faktisk er de så populære, at folk ikke kan finde ud af at holde fingrene fra dem.

Flere end 40 københavnerbænke er således forsvundet sporløst fra hovedstadens gader og parker siden begyndelsen af året.

Den ekstreme eksplosion i antallet af tyverier har nu fået Københavns Kommune til at råbe vagt i gevær og bede folk om at holde nallerne for sig selv, så det ikke ender med, at folk ikke har noget sted at hvile rumpen, når fødderne bliver trætte.

»Vi har tidligere haft problemer med bænke, der stjæles. Men den seneste tid er det taget meget kraftigt til. I april og maj blev der stjålet mellem fem og ti bænke hver eneste uge, så det er et rigtigt stort problem,« siger enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Jakob Hjuler Tamsmark, i en pressemeddelelse.

Ifølge Jakob Hjuler Tamsmark er tyverierne ikke kun et problem for de trætte fødder, der ikke kan få et hvil. Det er nemlig bestemt heller ikke billigt for kommunen at fremstille flere af de ikoniske gadebænke.

»Det koster mange skattekroner at købe nye bænke ind, og samtidig tager det tid og ressourcer fra de opgaver, vi ellers skal løse ude i byen, når de nye bænke skal monteres. Derudover kan de manglende bænke være et stort problem for ældre eller bevægelseshandicappede københavnere, som måske er afhængige af at kunne få et lille hvil på deres vej,« siger enhedschefen.

Det er ikke første gang, at kommunen har problemer med tyveri af de grønne bænke.

En mand får sig en cigaret på en af de populære grønne bænke, som i stigende grad bliver stjålet i København. Foto: Asger Ladefoged Vis mere En mand får sig en cigaret på en af de populære grønne bænke, som i stigende grad bliver stjålet i København. Foto: Asger Ladefoged

Tilbage i 2017 oplevede Teknik- og Miljøforvaltningen for første gang, at bænkene pludselig forsvandt i en lind strøm, men efter en koordineret indsats med politiet og stor pressemæssig bevågenhed om sagen hørte tyverierne stort set op.

Efterfølgende begyndte forvaltningen at sikre de populære bænke endnu bedre ved blandt andet at boltre og svejse dem fast, men dette har tydeligvis ikke været nok, da folk i stedet blot er begyndt at tage alternative metoder i brug for at få bænkene med sig.

»Desværre kan vi se, at tyvene så bare tager mere ekstreme midler i brug. Blandt andet har man forsøgt at stjæle vores bænke i Amager Strandpark med en stjålet gravemaskine. Det er praktisk talt umuligt at sikre sig ud af,« lyder det fra Jakob Hjuler Tamsmark.

Der er omkring 3000 af de karakteristiske grønne bænke i København.

I 2017 dukkede mange af de stjålne bænke op på forskellige brugtmarkeder samt på sider på internettet, hvor der bliver handlet med brugte varer. Det gør sig også gældende denne gang, og derfor advarer Jakob Hjuler Tamsmark folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de køber en af de ikoniske bænke.

»Det er tydeligt, at bænkene stjæles for at blive solgt videre. Vi kan se, at der er mange annoncer for brugte københavnerbænke på diverse internetsider,« siger han og fortsætter:

»Så jeg vil opfordre til, at man sætter sig godt ind i sagerne, inden man køber en brugt københavnerbænk, da den meget vel kan stamme fra et af tyverierne her i København. Bærer bænkens overflader for eksempel præg af kraftigt slitage, er der en god sandsynlighed for, at den kan være stjålet.«

Har man har set noget mistænkeligt eller har kendskab til tyverierne, kan man kontakte politiet på telefon 114.