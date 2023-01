Lyt til artiklen

Udvalget af kvalitetskød er i øjeblikket noget begrænset hos SuperBrugsen i Løgten nord for Aarhus.

Dagligvarebutikken har op til weekenden haft besøg af butikstyve, der har tømt hele køledisken med oksemørbrad, culottestege og andre dyre udskæringer.

Samlet er der stjålet for 7.600 kroner, skriver TV 2 Østjylland.

»Jeg bliver bitter og ked af det, selvom det ikke er mine penge, for det går ud over kunderne, der ikke kan købe de her varer,« siger butikkens slagtermester Jimmi Harder til tv-stationen.

Kødtyveriet virker umiddelbart til at være professionelt iscenesat.

Butikkens overvågning viser, hvordan en af gerningsmændene distraherede en ung medarbejder ved kassen, så en medgerningsmand kunne gå ud af butikken uden at betale.

Da det ikke er første gang, at butikken har fået stjålet dyrt kød, bliver det derfor nu fjernet fra disken, når slagtermesteren går hjem om eftermiddagen.

Kunderne får i stedet adgang til kødet ved at kontakte en medarbejder.

»Vi beklager rigtig meget, hvis udvalget ikke er så stort her i den næste stykke tid, men vi bliver nødt til at finde en anden løsning,« skriver butikken i et opslag på Facebook.

Slagtermesteren mener, at tyvene går efter de dyre stege for at sælge dem videre.