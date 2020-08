75-årige Solveig Kjærulff lukker sin marmeladebod i Rørvig.

Gang på gang var hun vidne til, at en bil holdt ind til siden, at et par hurtige hænder tog et par glas marmelade, og at bilen skyndte sig væk - uden at der blev betalt. Og særligt en befolkningsgruppe stod for størstedelen af tyverierne.

»De tager som regel altid tre glas, og så kører de. Det er så dårlig stil,« siger Solveig Kjærulff, der bor hele året i det populære sommerhusområde i Nordvestsjælland.

Sidste år fik hun på halvanden måned stjålet for 1.000 kroner marmelade og grøntsager, fortæller hun.

Tyverierne har ikke altid foregået. Det er kommet inden for de sidste tre år, og denne sommer fortsatte det altså.

»Jeg gider det ikke mere. Jeg bliver så gal. Så jeg har fjernet boden,« siger Solveig Kjærulff.

Da hun beskrev problemet i den lokale facebookgruppe, fandt hun ud af, at mange havde oplevet det samme. Som tidligere beskrevet på bt.dk har biavler Bjarne Halberg-Naur også oplevet en stigning i tyverier fra sin honningbod i Nørre Nebel.

Solveig Kjærulff frygter, at en dansk tradition er ved at gå tabt.

»Det er så trist. Det er noget af charmen ved sommerlandet. Det er for dårligt, at de mennesker ikke kan se, at de gør noget meget forkert. Vi laver nogle dejlige varer, som de fleste gerne vil købe. Jeg er trist på danskernes vegne, at det er blevet sådan.«

Ifølge Solveig Kjærulff er det en bestemt type mennesker, der stjæler marmeladeglassene.

Har du oplevet noget lignende?

»Det er ikke de unge. Det er ikke tyskere eller nordmænd. Det er ganske almindelige voksne danskere med gråt hår i toppen,« forklarer hun og tilføjer:

»De mangler ikke noget. Det er simpelthen bare dårlig moral.«