Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I Tyskland ser man angiveligt særdeles alvorligt på de læk, der mandag ramte Nord Stream-gasledningerne ved Bornholm:

»Vi kan ikke længere forestille os et scenario, som ikke indebærer, at der er tale om et målrettet angreb.«

Sådan siger en anonym kilde med indblik i opfattelsen hos den tyske regering og de tyske myndigheder til Tagesspiel.

»Alt taler imod, at det skulle være et uheld,« lyder det videre herfra.

Det er her der er regstreret en læk på Nord Stream 2. Foto: Søfartsstyrelsen Vis mere Det er her der er regstreret en læk på Nord Stream 2. Foto: Søfartsstyrelsen

Ifølge mediet skulle kan et formodet angreb være foretaget via flådedykkere eller en ubåd.

Endnu har der ingen officiel udmelding været fra nogle landet om, hvad der kan være sket med gasledningerne, der løber fra Rusland til Tyskland. Og altså igennem dansk farvand.

Der er sat en undersøgelse i gang, lyder det kun indtil videre.

I går blev det først bekræftet, at der var registreret et fald i trykket på den ene af to Nord Stream 2-ledninger samt siden på begge Nord Stream 1-ledninger.

Ingen af de massive gasledninger er i øjeblikket i brug.

Nord Stream 1 har siden 2. september været lukket på grund af »tekniske problemer«, mens Nord Stream 2 aldrig er kommet i brug på grund af krigen i Ukraine, hvor den ellers næsten var klar til brug og fyldt med 300 millioner kubikmeter gas.

Som en talsperson fra Nord Stream siger til Aftonbladet:

»Selv når leverancerne er lukket, er der stillestående gas i ledningerne.«

Spekulationerne om en mulig overlagt angreb på gasledningerne er også opstået på grund af den geografiske spredning af lækagerne.

Ifølge Aftonbladet er utæthederne på Nord Stream angiveligt sket to steder med syv kilometers afstand cirka halvvejs mellem Bornholm og Karlskrona.

Utætheden på Nord Stream er opdaget cirka 70 kilometer væk sydøst for Bornholm. Her kunne der mandag tydeligt ses 'bobler' på havet.