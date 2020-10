Med mere end 30 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge er Tyskland over kritisk grænse.

Fem lande i Europa ligger på Danmarks gule liste listen over lande, danskerne stadig med god samvittighed kan rejse til - men snart kan det tal falde til fire, for Tyskland har overskredet danske myndighedernes smittegrænse.

Tyskland har 32,6 smittede med coronavirus per 100.000 indbyggere den seneste uge, viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

I Danmark fraråder myndighederne ikke-nødvendige rejser til lande, hvis der er over 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen.

Fredag morgen satte Tyskland rekord i antallet af nysmittede med coronavirus på et døgn med 7334 nye registrerede tilfælde.

Også torsdag satte smittetallet rekord i Tyskland, der har cirka 83 millioner indbyggere.

Torsdag frarådede danske myndigheder ikke-nødvendige rejser til yderligere fem lande, herunder Italien.

Om Tyskland kommer på listen, offentliggøres først på torsdag.

I en længere periode har Tyskland oplevet stigende smittetal med coronavirus. Forbundskansler Angela Merkel har været ude at advare både mod smittestigningen i Tyskland og i Europa generelt.

Hun har ligeledes aflyst et EU-topmøde i november. Det skulle have vært afholdt i hovedstaden Berlin og have handlet om Kina.

Lige nu er det kun Cypern og Grækenland, man kan rejse til helt uden restriktioner fra de danske myndigheder. I Sverige er ni regioner helt åbne for danskere at rejse til.

Danskere kan også rejse til Norge, men landet har regler om ti dages karantæne for danskere ved indrejse.

I Tyskland gælder det, at der er 14 dages karantæne for rejsende fra Region Hovedstaden, mens andre fra Danmark frit kan rejse dertil.

/ritzau/