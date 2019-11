Der er ikke stærk grund til tvungen mæslingevaccine i Danmark, når der ikke er et problem, udtaler SSI-læge.

Fra 1. marts 2020 skal alle børn i tyske børnehaver og skoler vaccines mod mæslinger. Ellers giver det bøder.

Men i Danmark er der ikke noget stærkt grundlag for at indføre tvungen vaccine mod mæslinger, fortæller Peter Andersen, afdelingslæge i SSI.

- Vi har ikke noget problem med mæslinger i Danmark. Vi har elimineret sygdommen, og vi ser få tilfælde, som typisk er importerede tilfælde.

- Der kan komme enkelte smittetilfælde i Danmark, men der er ikke noget folkesundhedsproblem med mæslinger i Danmark. Så der er ingen stærk grund til at skulle indføre tvang, når man ikke har noget problem, siger han.

Målet for tilslutningen til MFR-vaccinen, der blandt andet beskytter mod mæslinger, er, at 95 procent skal vaccineres. Det er endnu ikke helt nået i Danmark, men er tæt på.

- Vaccinationstilslutningen har været stigende de senere år. Det har den blandt andet været, fordi vi har et påmindelsessystem, som har fungeret i fem år, hvor man får besked via e-boks om, at man mangler en eller flere vacciner, siger Peter Andersen.

Man skal have to MFR-vacciner. Tal fra SSI viser, at tilslutningen blandt de nye årgange var på 94 procent for den første vaccine og 89 procent for den anden i 2018.

Den tyske lov om tvang blev vedtaget torsdag og ventes at træde i kraft 1. marts næste år. Den kræver, at alle børn er vaccineret, før de kan begynde i en ny børnehave eller skole.

Hvis forældrene ikke kan bevise, at barnet er vaccineret, kan det koste op mod 2500 euro i bøde, skriver det tyske nyhedsbureau dpa. Det svarer til knap 18.700 danske kroner.

Forældre til børn, der allerede er indskrevet i en børnehave eller skole, skal senest den 31. juli 2021 kunne fremlægge bevis for, at barnet er vaccineret.

Fra politisk hånd er der heller ikke umiddelbart et ønske om at indføre tvungen vaccine mod mæslinger.

- Jeg synes ikke, at vi skal gøre det til et problem, når det ikke er det, siger sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt.

Også De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, afviser, at det er nødvendigt.

