Danmark er populært som aldrig før blandt de tyske turister.

Af især to grunde.

Den seneste optælling viser ifølge DR, at tyskerne på forhånd har booket 253.836 uger i danske feriehuse i 2024 – og det er ny rekord.

Det er også en bekræftelse af en klar tendens. Siden 2019 er antallet af tyske feriehusbookinger steget med over 30 procent. Sidste år valfartede tyskerne også til hertil.

Men hvorfor er Danmark så populær blandt vores sydlige naboer?

Kort fortalt, fordi mange tyskere vægter tryghed højt, når de vælger deres feriemål.

I VisitDenmarks analyse fra 2023 svarer 82 procent af de adspurgte tyske turister, at netop trygheden var et af de vigtigste årsager til, at de valgte at feriere i Danmark.

Også den danske coronahåndtering har ifølge en tysk ekspert fået hans landsmænd til at søge mod nord:

»Det er gået godt for Danmark. Der er en trend og et momentum. Og der er grund til at tro, at det fortsætter,« siger direktør for det tyske Institut for Turismeforskning i Nordeuropa, Ulf Sonntag, til DR.

Endelig spiller inflationen ind.

Danmark er godt nok et dyrt sted at holde ferie, men tager man mad og drikkevarer med hjemmefra – som mange tyskere gør – er et dansk feriehus faktisk et prisvenligt alternativ til eksempelvis sydens sol.

Sidste år stod tyskerne for 15 millioner turistovernatninger i danske feriehuse – klart flest på tværs af alle nationaliteter.