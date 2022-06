Lyt til artiklen

»Det, der var tænkt som en aflastning af forbrugerne, lander i lommerne på de store olieselskaber. Det kan jeg godt forstå, at folk er sure over.«

Sådan siger Tysklands økonomi- og klimaminister Robert Habeck ifølge DR.

Udtalelsen kommer i kølvandet på, at den tyske regering fra 1. juni til 1. september har indført brændstofsrabatter i omegnen af tre milliarder euro – 22,3 milliarder kroner – grundet dyrere benzin- og dieselpriser.

Men håndsrækningen til de mange bilister har altså vist sig at være lidt af et flop. Det koster nemlig stort set det samme at tanke som før brændstofsrabatten.

Kører du mindre bil som følge af stigende benzinpriser herhjemme?

Olieselskaberne beholder nemlig godt to tredjedele af rabatten, mens en tredjedel tilfalder bilisterne.

Inden rabatten blev indført, steg priserne yderligere, og dermed føles det altså for bilisterne slet ikke som nogen rabat.

Ifølge DR bliver rabatten blot omkring 75 øre på en liter benzin imod de forventede 2,60 kroner.

Det har fået kritikken til at hagle ned over den tyske regering, fordi tyske økonomer forinden havde advaret mod tiltaget.

Nogle økonomer foreslår derfor, at rabatten tilbagerulles. Umiddelbart er der dog ikke noget, der tyder på, at den tyske regering har planer om dette.

I stedet foreslår økonomi- og klimaminister Habeck at løse problemet ved at skærpe kartellovgivningen overfor olieselskaberne for at kunne inddrive nogle af de mistede penge.