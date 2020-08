Det var uden smitteskræk, da danske Albert deltog i et eksperiment, der samlede flere tusinde koncertgæster.

Albert F. Helmig var "overhovedet ikke bange for smitterisiko", da han lørdag deltog i et tysk eksperiment, hvor tusindvis af mennesker samledes til en koncert i Leipzig.

- Alle, der var i salen, var blevet testet for covid-19. Så jeg var overhovedet ikke bange for noget som helst. Det var meget trygt, siger Albert F. Helmig, der arbejder som booker på Spot Festival.

Deltagerne skulle være testet negativ for covid-19 tidligst 48 timer inden koncerten og skulle bære mundbind og små sporingsapparater på kroppen.

Selve koncerten varede i alt en time. Arrangementet tog dog lidt længere tid, fordi kunstneren kun spillede fire eller fem sange af gange, og publikum i pauserne blev instrueret i at stå enten tættere eller med større afstand.

Eksperimentet skal give indsigt i, hvordan tilskuerne bevæger sig rundt mellem hinanden og med hvilken afstand.

Koncerten med popsangeren Tim Bendzko var verdens første store koncerteksperiment i coronatiden.

Direktør i Dansk Industri (DI) og formand for Roskilde Festival Lars Frelle-Petersen mener, at erfaringerne fra koncerten er værd at tage med, når politikerne søndag forhandler en genåbning af spillestederne.

- Vi skal forsøge at finde nogle løsninger for, hvordan vi stadigvæk kan holde koncerter og bruge vores konferencecentre. Forsøget i Leipzig går foran og viser, at de prøver at gøre noget, siger han.

DI foreslår, at forsamlingsforbuddet bliver erstattet af et arealkrav om fire kvadratmeter per person, at alle gæster registreres og køber billet på forhånd og at alle bærer mundbind.

Hjælpepakkerne, der yder lønkompensation for de virksomheder, der må holde lukket, står til at udløbe den 31. august.

- Hvis vi fortsat ønsker, at vi en skønne dag kan komme til koncerter eller konferencer, så bliver vi nødt til at holde hånden under dem, for ellers findes de ikke, siger Lars Frelle-Petersen.

/ritzau/