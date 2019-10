Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Statsminister bebuder massivt øget overvågning i Danmark

Regeringen vil fremlægge en sikkerhedspakke, der lægger op til 'massivt' øget overvågning i det danske samfund, siger statsminister Mette Frederiksen i et interview med Berlingske. Både støttepartier og tænketank er imod.

Tyrkiet varsler snarlig militær offensiv i Syrien

Tyrkiske militærstyrker vil inden for 'kort tid' krydse grænsen til Syrien, oplyser en talsmand for Tyrkiets præsident natten til onsdag. Tirsdag bevægede militære forstærkninger sig til grænsen.

Australsk tv-dokumentar: Danmark har vendt sig mod minoriteter

En ny australsk dokumentar på tv-kanalen ABC tegner et billede af Danmark som et indvandrerfjendsk land. Dansk ambassadør kritiserer dokumentaren for at være ensidig.

Kviklånsfirmaer går målrettet efter onlinespillere

Når kviklånsfirmaer markedsfører hurtige lån med høje renter, kan de via Facebook målrette deres annoncer, så de rammer spilinteresserede danskere, skriver Jyllands-Posten. Minister kalder det forargeligt.

SF vil hente milliard til klima fra flyskat

Regeringens støtteparti SF vil have klimatiltag for en ekstra milliard kroner på den kommende finanslov. Pengene skal komme fra skat på flyrejser. Det fortæller partiets klimaordfører, Signe Munk.

Trumps advokat afviser at samarbejde i rigsretssag

Præsident Donald Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, vil ikke samarbejde med Repræsentanternes Hus i den rigsretsundersøgelse af Trump, der er sat i gang. Det siger han ifølge avisen Washington Post.

Demonstranter stormer Ecuadors parlament i brændstofstrid

Demonstranter stormede tirsdag Ecuadors parlament, før de blev smidt ud af politiet. Det skete i protest mod stigende brændstofpriser.

