Søndag fylder 19.000 løbere de københavnske gader under Copenhagen Half Marathon, og weekenden forinden var det arrangementet Royal Run, der lod knap 39.000 løbere snøre skoene og løbe gennem Indre By.

Det betyder, at store dele af København to weekender i træk har været lukket for gennemkørsel.

Og det får flere twitterbrugere til at undre sig: Skal store arrangementer for en hver pris afholdes midt i København?

Flere brugere forslår, at løbene rykkes ud af byen.



»For os der bor i byen, gør det ondt på dagligdagen, at vi skal bruge så meget ekstra tid i transport, så mange dage om året,« skriver én, mens en anden foreslår, at løb flyttes til forstæderne eller til Amager.

Et af de mere kendte ansigter, der markerer sig på Twitter er den konservative politiker Rasmus Jarlov:

»Er det virkelig nødvendigt at gå målrettet efter at få løbet på alle vigtige færdselsårer, så al trafik ind i og gennem byen bliver nødvendig?,« spørger han retorisk.

Endnu en weekend. Endnu et løb der lukker København. Én ting er, at de gerne vil løbe i centrum, så de kan blive set. Men er det virkelig nødvendigt at gå målrettet efter at få løbet på alle vigtige færdselsårer, så al trafik ind i og gennem byen bliver umuligt? — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) September 19, 2021

B.T. har spurgt Rasmus Jarlov, om han vil uddybe sin kommentar, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Også komikeren Brian Mørk kommenterer nedlukningen af Indre By på det sociale medie. Han foreslår, at et halvmaraton kun burde lukke halvt af. Se tweetet nederst i artiklen.

B.T. har rakt ud til Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen. Det er i sidste ende hendes ressortområde, der godkender, at de større arrangementer kan spærre for trafikken og benytte vejene i Indre by.

Men borgmesteren har ikke haft mulighed for at stille op til interview.