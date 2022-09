Lyt til artiklen

Politikerne og journalisternes yndlingsmedie Twitter er på vej med store ændringer.

Nu kan du redigere dine tweets op til 30 minutter efter, at du har sendt dem afsted.

Det beretter BBC.

Det kræver blot, at man køber Twitter Blue, der koster 4,99 dollar – eller cirka 37 danske kroner – om måneden.

Du må dog værne dig med tålmodighed. Twitter Blue er endnu ikke tilgængeligt i Danmark – Kun USA, Canada, New Zealand og Australien.

»Hvis du ser et redigeret tweet, så er det fordi vi tester en 'redigeringsknap',« skrev Twitter i et tweet.

Det var egentligt ikke meningen, at Twitter skulle have en redigeringsknap. Stifteren og den tidligere administrerende direktør for Twitter har før udtalt, at det aldrig vil ske. Men da Elon Musk i april lavede en twitterafstemning, hvorvidt brugerne ønskede en redigeringsknap, svarede 73,6 procent, at det ønskede de.

Elon Musk var ved at købe Twitter, men løb fra købsaftalen. Derfor valgte Twitter at sagsøge Elon Musk tilbage i juli.