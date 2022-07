Lyt til artiklen

Tidligere torsdag var det umuligt for brugere over en stor del af verden at tilgå det sociale medie Twitter.

'Ups, noget gik galt. Prøv igen senere.'

Sådan lød en besked, brugere af det sociale medie Twitter blev mødt af, hvis de forsøger at besøge sitet via browser.

'Tweets indlæser ikke lige nu,' lød beskeden i Twitters app.

Ifølge websitet downdetector.com var sitet nede for mange tusinde brugere over hele verden, og det er første gang, at noget lignende sker siden februar.

Twitter ser nu – cirka kl. 14.45 – ud til at være tilbage ved normal drift.

Det er uklart, hvorfor Twitter oplevede problemer i en lang række lande, skriver Reuters, som uden held har forsøgt at kontakte Twitter omkring sagen.

Nedbruddet kommer midt i, at Twitters ledelse netop har sagsøgt milliardæren Elon Musk for at bryde en aftale om at købe mediet for 44 milliarder dollar.