Kvinder skal bære bikini.

Toppen skal være en tæt sports-bh med dybe halsudskæringer ved armene. Trusser må ikke være mere end ti centimeter på siderne. Det er den påkrævede uniform, når kvindelige sportsudøvere går på banen i strandhåndbold.

En uniform, der er blevet diskuteret de senere år, og som den norske kultur- og ligestillingsminister, Abid Raja, nu ønsker at ændre reglerne for.

»Jeg synes, det er fuldstændig uforståeligt, at vores kvindelige atleter bliver nødt til at tage denne kamp i 2021. Som minister for ligestilling og sport mener jeg, at sport skal være lige og tilgængelig for alle – og så kan halvdelen af ​​atleterne ikke være underlagt krav til tøj, der bidrager mere til fokus på køn og krop end på sport,« siger ministeren til Dagbladet.

Har du lyst til at dyrke sport i bikinitrusser eller speedos?

Tidligere i år kom det første gennembrud for forandring.

Det var da den europæiske håndboldforbunds (EHF) kongres accepterede Norges forslag om at ændre reglerne.

Og det norske hold havde da også håbet, at ændringerne skulle komme inden EM, der finder sted i Bulgarien lige nu.

Men det gjorde det ikke, og det har fået mange nordmænd til at rase og lægge et pres på den norske minister Abid Raja.

Toppen skal være en tæt sports-bh med dybe halsudskæringer ved armene. Trusser må ikke være mere end ti centimeter på siderne. Vis mere Toppen skal være en tæt sports-bh med dybe halsudskæringer ved armene. Trusser må ikke være mere end ti centimeter på siderne.

Hertil svarer han, at han er tilfreds med det initiativ, som den norske håndboldforening har taget, og at han gerne vil ændre reglerne og invitere både invitere både håndboldforeningen og volleyballforeningen til at få mere information om det videre arbejde.

Også herhjemme ser man problemet ved den påkrævede uniform.

Morten Stig Christensen, der generalsekretær i DHF, har tidligere fortalt til DR, at han oplever spillere, som ikke føler sig bekvemme i den minimalistiske spilledragt, der er påkrævet.

Bikinikravet, mener Morten Stig Christensen, er opstået for at tiltrække sponsorer.

»Jeg tror simpelthen, det skyldes, at strandhåndbold – ligesom beachvolley – er en sport, man gerne har villet brande som noget ungt og smart. Det er sol, strand, sommer og atletiske, brune kroppe. Det er også derfor, de har sponsorer som solcremeproducenter, Fanta, Coca-Cola og andre læskedrikke. Det er i den kontekst, det hele er opstået i,« har han tidligere udtalt til DR.

Morten Stig Christensen har sat sig selv uden for døren, når den nye sportschef skal findes. Foto: Nils Meilvang Vis mere Morten Stig Christensen har sat sig selv uden for døren, når den nye sportschef skal findes. Foto: Nils Meilvang

Ifølge Morten Stig Christensen skal man som udøver selv have retten til at vælge, om man har lyst til at vise sin krop frem i bikini, eller om man har det bedre i eksempelvis et par tights.

EHF er nu i kontakt med håndboldforeningen for at afklare den videre procedure i EM.