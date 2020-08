Hører man til dem, som glæder sig ulideligt meget til endelig at komme til festivaler til næste sommer, så kan det være, man skal slå koldt vand i blodet, og forberede sig på det værste.

Nu sår en boss bag en af festivalerne, Grøn (tidligere Grøn Koncert), nemlig tvivl om, hvorvidt der overhovedet spilles musik i det fri til den tid.

- Desværre kigger vi ind i en fremtid, hvor vi ikke kan være sikre på, at vi kan afholde Grøn og Cirkus Summarum i 2021. Derfor er vi allerede nu nødt til at vise rettidig omhu og sige farvel til flere gode medarbejderne, fortæller Henrik Ib Jørgensen, der er direktør for Muskelsvindfonden.

Fonden fyrer 10 procent af sine medarbejdere som konsekvens.

- I Muskelsvindfonden har vi ikke tradition for at lægge os fladt ned i modgangstider. Vi er vant til, at det går op og ned i ”showbizz”, men det er udsigten til endnu en aflysning i 2021, der giver mig dybe panderynker, siger Henrik Ib Jørgensen i en pressemeddelelse.