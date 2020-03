Danske pensionister kunne sidste år juble over fantastiske afkast på deres pensionsopsparinger.

Men de mange pensionister, som selv har investeret deres ratepension, og som er i gang med at få den udbetalt, bliver lige nu tvunget til at sælge ud af deres aktier med voldsomme tab.

»Når man som jeg har valgt at have ratepensionen i et aktiedepot, må man acceptere nogle udsving i udbetalingerne fra pensionen fra år til år. Men det her er helt ekstremt. Aktierne er faldet 30-40 pct., og det er ikke stabilt endnu,« siger en 80-årig pensionist til erhvervsmediet Finans.dk

Pensionisten er langt fra alene. Alene i bankerne har danske pensionister nemlig over 150 milliarder kroner stående i pensionsopsparinger, som ofte er placeret i aktier.

Pensionisttilværelsen så lys ud ved årsskiftet. Nu har mange pensionister tabt enorme summer som følge af corona-krisen. Foto: Ramona Heim Vis mere Pensionisttilværelsen så lys ud ved årsskiftet. Nu har mange pensionister tabt enorme summer som følge af corona-krisen. Foto: Ramona Heim

Problemet er, at ratepensionernes månedlige udbetalinger i år blev fastsat ud fra værdien af pensionsopsparingen ved årsskiftet.

Dengang var værdien markant højere end i dag, hvor coronakrisen har sendt aktiemarkederne i rødt.

Mange aktier har tabt op til 40 procent i værdi, og for at kunne overholde pensionens lovregulerede udbetalingsplan er pensionister nu tvunget til at sælge ud af aktierne til elendige kurser.

Matematikken bag er simpel: Pensionisten fik ved årsskiftet beregnet en månedlig udbetaling på for eksempel 20.000 kroner.

Mange pensionsister har tabt store summer på deres pensionsopsparinger. Foto: Michael Möller Vis mere Mange pensionsister har tabt store summer på deres pensionsopsparinger. Foto: Michael Möller

Værdien af pensionsdepotet har lige nu tabt 30-40 procent, og den månedlige udbetaling burde sættes tilsvarende ned for ikke at tømme opsparingen før tid.

Men det forhindrer loven, da man fra politikernes side vil undgå, at pensionister under normale økonomiske omstændigheder spekulerer i at sætte deres månedlige udbetalinger ned for at kunne høste højere sociale ydelser, som er indtægtsregulerede.

Men omstændigheder er alt andet end normale, og konsekvensen er barsk: Opsparingen drænes lige nu lynhurtigt, og der vil ikke være eget tilbage at rutte med i de resterende år, hvor ratepensionen skal udbetales.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, vil nu ifølge Finans.dk bede skatteminister Morten Bødskov se på problemet.

Også bankernes brancheorganisation Finans Danmark er åben for at finde løsninger, der kan komme de trængte pensionister til undsætning.

Her mener man, at det kunne være en mulighed at give pensionisterne ret til at sætte udbetalingerne på pause i ekstraordinære situationer, som nu hvor aktiemarkederne bløder.

Det skal dog ske på en måde, så der ikke kan spekuleres i sociale ydelser.