»Jeg tænkte, hvad fanden sker der nu. Det kan ikke være rigtig. Alle ved jo, værtshusene er lukkede.«

Sabine Dedlow Steffensen – eller kromutter som hun også bliver kaldt – fik sig noget af et chok, da hun fredag åbnede sin e-Boks, hvori der lå et mærkværdigt brev fra Fødevarestyrelsen.

Pludselig frygtede hun endnu mere for sit værtshus' overlevelse, end hun allerede gjorde i forvejen her midt under coronapandemien.

»Vi har problemer nok i forvejen, og værtshuset er lukket med tvang, og nu kommer der så sådan et brev her,« siger Sabine Dedlow Steffensen.

Beskeden fra Fødevarestyrelsen var tydelig: Sabine Dedlow Steffensens værtshus Spisehuset i Farum er ophørt, medmindre hun klager over afgørelsen.

»Fødevarestyrelsen har ved administrativ kontrol den 9. marts 2021 af ovennævnte virksomhed konstateret, at det ser ud som om virksomheden ikke længere har aktiviteter og derved er ophørt.« Stod der helt konkret i brevet.

Men værtshuse har været tvangslukket af regeringen siden midt december, så Sabine Dedlow Steffensen kunne ikke helt få det til at hænge sammen.

»Selvfølgelig er der ikke aktivitet, ellers vil jeg jo få en bøde. Vi er jo tvangslukket. Det er absurd,« siger 61-årige Sabine Dedlow Steffensen.

Her er beskeden fra Fødevarestyrelsen. Foto: Privat Vis mere Her er beskeden fra Fødevarestyrelsen. Foto: Privat

Men som Sabine Dedlow Steffensen læste videre i brevet, blev hun mere og mere frustreret.

»Hvis virksomheden efterfølgende ønsker at starte aktiviteter op igen, skal virksomheden på ny registreres/autoriseres hos Fødevarestyrelsen,« stod der i brevet.

Skal det gamle værtshus 'Spisehuset', som Sabine Dedlow Steffensen har haft siden 2013, fortsætte med at eksistere, skal det altså registreres på ny, selvom det aldrig har været ophørt.

En uoverskuelig situation for kromutteren. Og den fører en masse bøvl med sig, som hun selv beskriver det.

Derfor kontaktede hun mandag morgen Fødevarestyrelsen for at få styr på sagerne med det samme. Men her er beskeden, at hun selv skulle have haft kontaktet Fødevarestyrelsen, da 'Spisehuset' blev midlertidig lukket.

»Øh what… ved den venstre hånd ikke, hvad den højre laver? De burde jo vide, at regeringen har tvangslukket os,« siger hun.

Fødevarestyrelsen forklarer det med, at det jo kunne være, at værtshuset serverede takeaway. Men det må de slet ikke.

»I vores kontrolrapport står der, at vi kun har tilladelse til at lave arrangementer med mad ti gange om året, så take away er jo ikke muligt. Det burde jo allerede være registreret ved Fødevarestyrelsen,« siger Sabine Dedlow Steffensen.

Sabine Dedlow frygter, at nogle værtshuse kommer til at miste livet på den her bekostning. Hun bebrejder ikke Fødevarestyrelsen, men synes, det er åndsvagt, at systemet tydeligvis kører så automatisk.

»Det er tydeligvis et automatisk system, der gør det her. Jeg frygter, der er mange, der har det på samme måde som os, og det kan ikke være rigtigt. Jeg bliver vred over det.«

Kromutteren regner dog med, at der er styr på sagerne for hendes vedkommende nu. Efter samtalen med Fødevarestyrelsen fik hun tilsendt en kvittering for samtalen, og nu venter hun så på, at en annullering af 'Spisehusets' ophør tikker ind i indbakken.

»Jeg har dokumentation på, at jeg har reageret, så nu håber jeg på det bedste. Jeg forventer at få en annullering i den her uge,« siger Sabine Dedlow Steffensen.