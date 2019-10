Hos TV2 er underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbech "rigtigt ærgerlig" over, at kendiskokken Umut Sakaya har trukket sig fra "Vild med dans" torsdag efter negative kommentarer på sociale medier.

Omvendt mener han, at TV2 gør, hvad man kan for at beskytte deres deltagere fra den negative opmærksomhed.

- Vi har afdeling, der rådgiver om, at der kommer et pres på opmærksomheden - også på sociale medier. Men vi kan ikke garantere, at man ikke bliver påvirket af det, siger Thomas Richardt Strøbech.

Han fortæller, at produktionen bag "Vild med dans" og TV2 råder de medvirkende til ikke at læse kommentarspor på sociale medier.

- Vi monitorerer vores kommentarspor på "Vild med dans"-kanaler og prøver at undgå "hate speech" (hadefuld tale, red.) og negative kommentarer. Men vi kan ikke styre hele internettet, og der bliver diskuteret "Vild med dans" mange steder, siger Thomas Richardt Strøbech.

Umut Sakarya er kendt for at lave traditionel dansk mad og har været en populær deltager i programmet, selv om hans evner i dans har givet ham bundkarakterer hos dommeren.

Selv om seerne har stemt ham videre syv fredage i træk, har andre sendt negative kommentarer som "klovn" og "flæskebjerg".

- Selv om man stikker næsen frem, kan man godt have en forventning om, at folk snakker pænt. Vi respekterer Umuts beslutning, siger Thomas Richardt Strøbech.

TV2 oplyser, at Umut Sakarya er blevet tilbudt psykologhjælp i forbindelse med de negative kommentarer, der har stået på i mange uger.

De seks tilbageværende par danser videre, og fredag er der ingen afgørelse, der sender et par hjem. Alle point kommer til at ryge med videre til næste uge.

/ritzau/