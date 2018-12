Jens Grund, der for nuværende er redaktør på TV2 News, skifter til journalisthøjskolen, DMJX.

Nuværende redaktør på TV2 News og tidligere chefredaktør på Berlingske og BT Jens Grund bliver ny prorektor på journalisthøjskolen, DMJX.

Her vil han få ansvaret for at udvikle uddannelserne, når direktør for uddannelse, forskning og viden Trine Nielsen taget et skridt op ad stigen og bliver rektor.

Det skriver DMJX på sin hjemmeside.

- I en turbulent tid med dommedagstrompeter om fake news og galopperende halve sandheder er der intet vigtigere end dygtige håndværkere til blandt andet at hamre fast:

- Jo, sandheden findes. På DMJX uddanner vi blandt andet folk til at finde og formidle den, skriver Jens Grund i en pressemeddelelse.

Jens Grund er 57 år gammel og uddannet journalist i 1991. Hans karriere har ført ham forbi Aktuelt, Weekendavisen, Jyllands-Posten, DR, Berlingske, BT, Metroexpress og TV2.

- Jens vil med sin erfaring fra forskellige dele af medieverden kunne bidrage til at styrke relevansen på vores uddannelser, og udvikle uddannelserne med fremtidige behov for øje.

- Derudover kommer Jens med en stor ledelseserfaring, der vil gavne DMJX, i en tid hvor vi både skal bygge nyt og komme godt igennem en akkreditering, skriver den kommende rektor, Trine Nielsen, i pressemeddelelsen.