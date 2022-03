En falsk og meget udskældt TV2-historie har igen skabt konflikt mellem Grønlands øverste politiske boss og tv-stationen.

Helt konkret valgte TV2s journalist onsdag at forlade en pressetur med Grønlands landsstyreformand, Múte B. Egede, da hun ikke måtte stille spørgsmål til ham.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.AG.

En TV 2-journalist var på presseturen i Ilulissat for at dække statsminister Mette Frederiksens (S) besøg i Grønland, men journalisten følte sig nødsaget til at trække sig, da hun blandt andet blev udelukket fra et pressemøde med landsstyreformanden.

Landsstyreformanden i Grønland, Múte B. Egede, var sidste år rasende på TV2 over historie, der viste sig at falsk. Og nu viser det sig, at han stadig ikke har tilgivet TV2. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Landsstyreformanden i Grønland, Múte B. Egede, var sidste år rasende på TV2 over historie, der viste sig at falsk. Og nu viser det sig, at han stadig ikke har tilgivet TV2. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er blevet frataget min ret til at stille spørgsmål under statsministerbesøget, på grund af det medie jeg er blevet hyret af til at dække det officielle besøg,« siger TV2s freelance-journalist Phillippa Maigaard Filtenborg til det grønlandske medie.

Lad os lige gennemgå den falske historie, der nu igen skaber drama.

Konflikten går tilbage til den grønlandske valgkamp sidste år, hvor TV 2 bragte en historie om Múte B. Egede, der viste sig at være falsk.

I historien var Múte B. Egede, formand for partiet Inuit Ataqatigiit (IA), beskyldt for at være inhabil i sager, han selv kunne drage økonomisk fordel af.

TV 2 trak efterfølgende historien tilbage, fordi den ikke var sand, og tv-stationen beklagede forløbet.

Og da kritikken voksede besluttede den daværende redaktionschef på TV2, Ulla Østergaard, at fratræde sin stilling.

TV 2’s nyhedschef Jacob Kwon mener, at Phillippa Maigaard Filtenborg tog den rigtige beslutning, da hun forlod presseturen.

»Det er stærkt beklageligt, at landsstyreformanden ikke vil svare på spørgsmål fra TV 2. Vi har lavet en fejl, som vi er utroligt kede af og har undskyldt for, men selvfølgelig skal vi fortsat dække hvad der sker i Grønland,« siger han til fagbladet Journalisten.