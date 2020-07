TV-stationen kræver et fogedforbud mod Ekstra Bladet, efter at avisen har bragt forbudte optagelser.

TV2 vil tvinge Ekstra Bladet til at fjerne de forbudte optagelser, som viser 90-årige demente Else, der blandt andet bliver udsat for "plejesvigt og sundhedsfarlig hygiejne" på det aarhusianske plejehjem Kongsgården.

Det skriver Ekstra Bladet, som henviser til en forbudsbegæring, som tv-stationen har sendt til Københavns Byret og avisen.

I sidste uge blev der i Vestre Landsret nedlagt et fogedforbud, så TV2 ikke kunne vise de skjulte optagelser fra plejehjemmet.

Optagelserne skulle have indgået i en dokumentar omkring plejeforholdene på plejehjemmet, hvor den 90-årige Else bor.

Alligevel valgte Ekstra Bladet mandag aften at offentliggøre nogle af de skjulte optagelser fra dokumentaren.

Aarhus Kommune har udtalt, at man herfra ikke vil politianmelde Ekstra Bladet.

- Det, jeg siger nu, er, at jeg agter ikke at gøre det. For landsretten har talt. TV2 må ikke vise dem, siger Aarhus Kommunes ældrerådmand, Jette Skive (DF).

/ritzau/