Efter den seneste uges debat om sexisme skal emnet drøftes i nyhedsafdelingen på TV2.

Der er tirsdag indkaldt til krisemøde i nyhedsafdelingen på TV2, hvor kulturen i afdelingen skal drøftes. Det skriver Jyllands-Posten og Ekstra Bladet.

Nyhedschef Jacob Kwon har sendt en indkaldelse rundt inden mødet.

- Det er nok ikke for meget at sige, at der er en vis uro i nyhedsafdelingen på baggrund af debatten om sexisme og MeToo.

- Der er mange spørgsmål, der trænger sig på - både om kulturen bredt, men også om mere specifikke ledelsesbeslutninger, der er taget inden for den seneste uges tid, står der i indkaldelsen ifølge Ekstra Bladet.

Hovedtillidsmand for TV2 Lennart Sten bekræfter, at der er indkaldt til møde klokken 14.

- Vi har brug for at mødes og tale ud. Og ja, det handler om kulturen i nyhedsafdelingen, siger han til Jyllands-Posten.

Berlingske skrev mandag om en række tidligere ansatte hos TV2, som berettede om sexisme, en nedladende tone over for kvinder og en negativ holdning til barsel.

Inden da havde nyhedsdirektør Mikkel Hertz givet udtryk for, at der gennem hans tid i jobbet var taget hånd om de problemer med kulturen, der måtte have været.

Debatten om sexisme er aktuel, efter at tv-værten Sofie Linde i forbindelse med årets Zulu Comedy Galla delte sine oplevelser med sexchikane i mediebranchen.

Efterfølgende har 1615 kvinder i branchen skrevet under på et støttebrev til tv-værten. Ansatte på TV2 har taget initiativ til brevet.

- Det (antallet af underskrifter, red.) understreger med al tydelighed, at vores branche har et problem. Nu behøver vi ikke længere tale om, om der er et problem med sexisme i mediebranchen, lød det i weekenden fra de seks kvindelige TV2-journalister, som har skrevet brevet.

/ritzau/