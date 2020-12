De ansatte på TV2 har torsdag fået en helt særlig julenyhed. På et medarbejdermøde blev det nemlig fortalt, at alle ansatte får 10.000 kroner af TV2 i julebonus.

»Det er bestemt ikke noget, vi plejer at gøre. Men i år har været et fuldstændig ekstraordinært år, der har krævet noget, som ikke var normalt,« siger Anne Engdal Stig Christensen, administrerende direktør i TV2, til Journalisten.

Når Anne Engdal Stig Christensen siger, at det har været et år, som ikke har været normalt, og som har krævet noget ekstra, henviser hun til to ting.

Corona og MeToo.

I forhold til Corona siger Anne Engdal Stig Christensen, at medarbejderne har klaret sig fuldstændig fantastisk, selvom mange har været hjemsendt og der har skullet holdes afstand.

Og TV2 har været ramt fra start. Husker man tilbage til starten af den danske coronaepidemi, var den første smittede dansker nemlig en TV2-redaktør.

Men MeToo har som sagt over været årsag til den ekstraordinært store julegave. MeToo har ligesom corona nemlig fyldt rigtig meget på nyhedsstationen.

Og nu belønnes alle medarbejderne altså for håndteringen af både corona og MeToo.