Siden slutningen af februar har der nu været flere end 100.000 smittetilfælde i Danmark.

Siden onsdag er flere end 3000 registreret smittede med coronavirus i Danmark. Det erfarer TV2.

Det er det højeste antal smittetilfælde på én dag under epidemien. Der skal dog tages højde for langt mere omfattende test i dag sammenlignet med i foråret.

De seneste måneder er der således blevet testet langt flere end i foråret, hvor smitten skønnes at have været på et højere niveau.

Statens Serum Institut har tidligere vurderet, at antallet af daglige smittede ville have været på 3600-3700 om dagen i slutningen af marts og starten af april, hvis man dengang havde kunnet teste 80.000 om dagen.

Til sammenligning har antallet af daglige test i december ligget mellem cirka 71.000 og 94.000. I samme periode er der registreret et sted mellem cirka 1500 og 2600 nye smittetilfælde om dagen.

Normalt er det netop Statens Serum Institut, der er først til at fortælle om de seneste smittetal herhjemme. Det sker normalt hver dag klokken 14.

Med de seneste smittetal har der siden slutningen af februar været flere end 100.000 smittetilfælde herhjemme.

