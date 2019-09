TV 2-vært Lasse Sjørslev skal giftes med DR Sportens 30-årige vært Josefine Høgh.

Det skriver han lørdag på sin Instagram-profil med ordene: 'Hun sagde heldigvis ja' sammen med et billede af ham selv på knæ overfor en meget smilende Josefine Høgh.

Selv skriver Josefine Høeg på instagram:

'Har lige skulle bruge en uge til at forstå det. Det er så stadig ikke lykkes. Eller se om han trak i land. Hvilket ville være forståeligt.. men den er god nok, siger han.

Og det blev et kæmpe: JA for helvede.'

De to værter sprang ud som par i februar i år, men længere tid skulle der ikke til, før Lasse Sjørslev altså faldt på knæ.

Frieriet fandt sted til Josefines 30 års fødselsdagsfest.

»Vi havde fest, og vi havde en masse dejlige mennesker omkring os, både familie og venner var til stede,« fortæller Lasse Sjørslev til B.T.

Parret har kun været kærester i 7 måneder, men til spørgsmålet om, hvorfor de ikke kunne vente længere med en forlovelse svarer Lasse Sjørslev med et smil:

»Kig på hende, det giver sig selv.«

Sjørslev har tidligere dannet par med TV-vært Natasja Crone.

De to gik dog fra hinanden i 2016.

Den 16 år yngre Josefine Høgh blev selv single i starten af 2018 efter et forhold med ejendomsmægleren Michael Gundlev Pedersen.