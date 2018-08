Trish Regan fra Fox Business Network retter udsagnet, hvor hun sidestillede Danmark med Venezuela.

- Jeg vil gerne præcisere min pointe fra min udtalelse i sidste uge om socialisme. For at udtrykke mig klart, antydede jeg aldrig, at forholdene i Danmark på nogen måde var ligesom den nuværende tragedie i Venezuela, skriver Trish Regan i en mail til Ritzau og fortsætter.

- Jeg påpegede ved hjælp af rapporter fra The Atlantic, The Independent og andre publikationer, at socialisme ikke er vejen.

Indslaget blev sendt på kanalen og flittigt delt på sociale medier.

Indslaget postulerede, at danskere hverken gider arbejde eller færdiggøre studier.

/ritzau/