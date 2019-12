'Grimme kvinder finder aldrig vej til skærmen.'

Den opsigtsvækkende sætning herover er måske nok blot en påstand. Men det er samtidig den skinbarlige sandhed.

I hvert fald hvis man spørger journalist Nynne Bjerre Christensen, der er tidligere tv-vært på DR-programmet 'Deadline'.

»Det er hundrede procent sandt,« siger hun til påstanden, der kommer fra Politikens mediekommentator Søren Schultz Jørgensen.

Nynne Bjerre fortsætter:

»Jeg tror ikke, at man som kvinde har en chance for at blive tv-vært, hvis man ikke ser godt ud eller i det mindste kan komme til at se godt ud.«

»Man behøver ikke nødvendigvis at være fotomodel, men man skal med den rette hjælp og vejledning kunne komme til at se godt ud,« siger hun.

Hendes udsagn er seneste indspark i debatten om den kønsstereotype fremstilling af kvindelige tv-værter.

Nynne Bjerre Christensen er tidligere vært på DR-programmet 'Deadline'. Arkivfoto Foto: Lars E. Andreasen/DR Vis mere Nynne Bjerre Christensen er tidligere vært på DR-programmet 'Deadline'. Arkivfoto Foto: Lars E. Andreasen/DR

Den debat er opstået i kølvandet på, at DR-vært Lise Rønne forleden i en kronik råbte op om sexisme i form af en fornedrende sproglig behandling i Politiken.

Men debatten har kun 'krattet lidt i neglelakken', skriver Søren Schultz Jørgensen. For sexismen over for de kvindelige studieværter forsvinder først, når tv-stationerne holder op med at spekulere i den, mener han.

44-årige Nynne Bjerre Christensen kender alt til, at 'fuckability' er et kriterium for at være kvindelig tv-vært.

Som konsekvens heraf er hun fuldt afklaret med, at hendes tid som tv-vært rinder ud. For om få år vil hun blive dømt 'for gammel', forudser hun.

»Jeg har nøgternt diskuteret med mig selv, at det fjernsyn, jeg skal lave, det skal jeg lave, inden jeg fylder 48 eller 50 år,« siger hun og fortsætter:

»Der er en bredere spændvidde for mænd i forhold til alder og udseende. I Danmark ryger kvinder typisk ud af studiet som værter, når de bliver 50 år. Så bliver de live-reportere i stedet.«

Ifølge Nynne Bjerre Christensen skyldes tv-kanalernes brug af attraktive, relativt yngre kvindelige studieværter blandt andet vanetænkning fra redaktørerne bag programmerne.

Det er ganske enkelt en succesopskrift at have flotte kvinder til at fange seerne.

»Grundlæggende vil redaktører ikke have, at værter skal støde seere fra sig,« siger hun.

Tv-værten fortæller, at hun har forståelse for mekanismerne bag, at attraktive kvinder bliver foretrukket til at tone frem på skærmene hjemme hos danskerne.

Men hun efterlyser samtidig mod til at gøre tingene anderledes. Værterne behøver ikke ose af sex.

»Det er fair, når man kommer ind i folks hjem hver dag, at man gør sig umage med at se godt ud.«

»Men det ville være dejligt, hvis kvinder ikke blev stylet – i nogle tilfælde – udfordrende med nedringede kjoler.«

»Jeg synes, det er en kulturel ting, som vi kan arbejde med som samfund. Og redaktørerne kan blive bedre til at kuratere værter, som afviger fra mainstream,« fortsætter hun.

Ifølge Nynne Bjerre Christensen må den enkelte kvindelige vært også tage et ansvar. Sammen med redaktører og stylister kan værten være med til at præge sit eget look.

»Skal pigerne nødvendigvis have lange slangekrøller eller tøj på, hvor man tænker, at det ligner, at man er på vej til fest? Man kunne måske betone andre ting ved et udseende, når man styler kvinderne,« siger Nynne Bjerre Christensen.