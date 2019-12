Han fik hendes rungende »JA!« Og hun fik hans.

Tv-værterne på hver sin konkurrerende landsdækkende kanal, 30-årige Josefine Høgh og Lasse Sjørslev på 45, blev lørdag viet ved et smukt og rørende bryllup i Sankt Laurentii Kirke i idylliske Kerteminde.

Mens kulden bed i kinderne på de nysgerrige forbipasserende udenfor, var der på alle måder varme inden for i den gamle rødstenskirke i hjertet af den fynske købstad.

Og da Josefine Høgh blev ført op ad kirkegulvet af sin pavestolte far, OB-ikonet og tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh, var der ikke langt til lommetørklæderne flere steder på bænkerækkerne.

To verdener mødes med brudebuket i den ene hånd og en Albani pilsner i den anden. Brudeparret Josefine Høgh og Lasse Sjørslev får sig lige en håndbajer foran pølsevognen. Der var generelt en meget løssluppen stemning blandt gæsterne og brudeparret efter, at alt det formelle var klaret inde i kirken. Foto: Bax Lindhardt Vis mere To verdener mødes med brudebuket i den ene hånd og en Albani pilsner i den anden. Brudeparret Josefine Høgh og Lasse Sjørslev får sig lige en håndbajer foran pølsevognen. Der var generelt en meget løssluppen stemning blandt gæsterne og brudeparret efter, at alt det formelle var klaret inde i kirken. Foto: Bax Lindhardt

Trods sin alvorlige kræftsygdom lignede Lars Høgh en mand i topform både før, under og efter vielsen, hvor han også satte ord på følelserne:

»Nu har jeg lært Lasse og hans familie og venner at kende. Og de siger alle sammen, at de aldrig har set ham så glad. Og jeg ser jo min datter stråle. Så det kan vi kun være sindssygt lykkelige for. Det er jo en glædens dag, så jeg har det skidegodt,« sagde en smilende Lars Høgh.

Bruden og brudgommen strålede begge af glæde, da de kom ud af kirken. Og holdt sig ikke tilbage med kærlige kram og kys, da vielsen var overstået.

»Jeg er verdens heldigste mand! Hun er så smuk. Både udenpå og indeni. Det kan ikke være bedre,« lød det fra en taknemmelig Lasse Sjørslev, inden grødrisene under hujen og hvinen begyndte at regne ned over det nyslåede ægtepar.

Lars Høgh var også et smut i pølsevognen. Den tidligere landsholdsmålmand skulle have en ristet hotdog med det hele. I køen lod han venligt alle få en pølse, før han selv fik overrakt en pølse af pølsemanden. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lars Høgh var også et smut i pølsevognen. Den tidligere landsholdsmålmand skulle have en ristet hotdog med det hele. I køen lod han venligt alle få en pølse, før han selv fik overrakt en pølse af pølsemanden. Foto: Bax Lindhardt

Josefine Høgh var glad og rørt over at blive ført op ad kirkegulvet af sin far. Et øjeblik, hun aldrig vil glemme:

»Det var fedt at gå med sin bedste ven i hånden op til sin kommende mand. Det var bedre end forventet. Jeg var lidt nervøs, da jeg stod ude foran kirken, inden jeg skulle ind. Der holdt han godt fast i mig og sagde: 'Det kan du godt, det her. Kom så!' Vi fik også lige en Fernet Branca i bilen på vej herhen. Det var en rigtig dejlig oplevelse. Det er jo en drøm, man har,« sagde hun til B.T.

Og tilføjede med et strålende smil:

»Jeg har det fantastisk. Det er meget overvældende. Jeg er glad og lykkelig. Den her dag er for vild. Den skal bare vare for altid.«

Inden parret blev ført væk i et folkevognsrugbrød, skulle der skåles i champagne. Lasse Sjørslev stod for at åbne flasken med bobler, og han kastede sig ud i et forsøg med champagnesabel. Den ellers stilsikre tv-vært kom lidt på glatis, og så sprang flasken i hånden på ham. Efterfølgende blødteSjørslev på højre kind lige under øjet. Der var dog plads til at grine af hele situationen bagefter. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Inden parret blev ført væk i et folkevognsrugbrød, skulle der skåles i champagne. Lasse Sjørslev stod for at åbne flasken med bobler, og han kastede sig ud i et forsøg med champagnesabel. Den ellers stilsikre tv-vært kom lidt på glatis, og så sprang flasken i hånden på ham. Efterfølgende blødteSjørslev på højre kind lige under øjet. Der var dog plads til at grine af hele situationen bagefter. Foto: Bax Lindhardt

Efter vielsen kunne de mange indbudte gæster gå direkte fra kirkedøren og på rød løber tværs over den brostensbelagte Langegade til to opstillede pølsevogne.

Her var der iskolde fynske Albani-håndbajere og varme pølser med brød. Lige det uformelle touch, brudeparret ønskede for dagen.

Blandt gæsterne var blandt andre Brian Laudrup og hans kone, Mette, og parrets børn Rasmine og Nicolai, tv-værterne Cecilie Beck, Cecilie Frøkjær, Mette Cornelius, Janni Pedersen og hendes mand, journalist Kim Faber, instruktør Martin Miehe-Renard og hustruen, skuespiller Karin Jagd, skuespiller Stephania Potalivo, politisk kommentator Søs Marie Serup og tidligere tv-vært Søren Kaster.

Bryllupsfesten blev holdt på Lundsgaard Gods i udkanten af Kerteminde, hvor 130 gæster kunne give den gas med taler, sang og bægerklang aftenen og natten igennem.