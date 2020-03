Tv-signaler fra antenne skulle efter planen lukkes ved udgangen af marts, men udskydes nu til juni.

Borgere, som ser tv via signaler fra antenne, kan ånde lettet op. De mister nemlig ikke tv-signalet midt i coronakrisen.

Tv-signalerne stod til at lukke ved udgangen af marts, men det er blevet udskudt.

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Udskydelsen gælder til 2. juni, så ingen risikerer pludselig at møde sort skærm i forsøget på at følge med i de seneste nyheder om coronavirus i Danmark.

Op til 150.000 danskere stod ellers til at miste tv-signalet 31. marts, hvis ikke de inden da havde anskaffet sig det rigtige modtageudstyr.

DR og Boxer skulle efter planen begynde at sende antenne-tv på nye signaler og lukke ned for de nuværende ved udgangen af marts.

Når der lukkes for signalerne, vil en række husstande ikke længere modtage tv-signal på deres nuværende apparater.

Kulturministeriet har estimeret, at omkring 150.000 danskere risikerer at blive berørt, når det træder i kraft.

De berørte mobilselskaber har accepteret at vente med at tage tv-frekvenserne i brug til 2. juni, ligesom DR og Boxer har accepteret at udskyde overgangen til nye signaler.

- Jeg er meget glad for den store velvilje i branchen til at udskyde lukningen af antenne-tv-signalerne, så der ikke er nogen, der oplever, at deres fjernsyn går i sort ved udgangen af marts.

- Tv'et er for mange - særligt ældre - den væsentligste kilde til information og underholdning. Og vi skal passe ekstra godt på vores ældre i denne tid, siger kulturminister Joy Mogensen (S) i en pressemeddelelse.

Lukningen af antennesignalerne sker på baggrund af en bred politisk aftale om en vækstplan for digitalisering i Danmark, som blev indgået i februar 2015.

Et af elementerne i planen er, at 700 MHz-frekvensbåndet, der i dag benyttes til udsendelse af antenne-tv, fra april 2020 i stedet skal anvendes til mobilt bredbånd (5G).

Det har Danmark forpligtet sig internationalt på skal ske senest d. 30 juni 2020.

