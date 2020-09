Ny tv-serie på TV2 om drabet på den svenske journalist Kim Wall er taktfuld og følsom, skriver en anmelder.

Den nye tv-serie "Efterforskningen" på TV2, der først har premiere mandag, har skabt en del debat, allerede inden den vises.

For kan man lave en tv-serie om en så makaber sag, som sagen om Peter Madsens drab på den svenske journalist Kim Wall i en ubåd er, har mange spurgt.

Det kan man tilsyneladende godt, hvis man ser på de første anmeldelser fra landets kritikere.

Politiken giver serien fem ud af seks hjerter, ligesom Soundvenue giver den fem ud af seks stjerner, mens Information, der ikke giver stjerner, kommer frem til en anmeldelse med ganske positive meninger om serien.

Informations anmelder skriver, at tv-seriens første afsnit skildrer sagen taktfuld og følsomt.

- Første afsnit af "Efterforskningen" vidner om en usædvanlig velovervejet og dygtig manuskriptforfatter og instruktør med et hold, der er i stand til at forløse den vel nok vanskeligste historie fra nyere dansk tid på værdig vis, skriver anmelderen.

Miniserien på seks afsnit, der er skrevet og instrueret af Tobias Lindholm, skildrer ubådssagen ud fra efterforskerens side.

Politikens anmelder kalder det et "stille mesterværk", der er "smuk og langsom".

Søren Malling, der spiller drabschef Jens Møller, bliver beskrevet som "i en liga for sig".

Filmmediet Ekko er mindre begejstrede. Her får tv-serien tre ud af seks stjerner. Serien beskrives som håndværk i førsteklasse, men anmelderen er i tvivl om, hvorvidt underholdningen kan retfærdiggøres.

Ekkos anmelder beskriver desuden Jens Møller-karakteren som klichéfyldt.

Tv-serien har før premieren skabt lidt af en diskussion om, hvorvidt man kan skildre en så voldsom historie.

Eksempelvis har dramatiker Katrine Wiedemann i Weekendavisen skrevet, at "serien er det endegyldige bevis på de kreative branchers moralske fallit".

- Uanset hvor meget publikum elsker at svælge i virkelige menneskers virkelige mareridt, må true crime-bølgen stoppe nu, skrev hun.

Kim Walls daværende kæreste, Ole Stobbe, har også skrevet i Weekendavisen, at han er imod serien.

Serien er lavet i samarbejde med forældrene Joachim og Ingrid Wall, der i serien spilles af Rolf Lassgård og Pernilla August.

Gerningsmanden, Peter Madsen, omtales ikke ved navn i serien, ligesom han heller ikke vises som karakter.

"Efterforskningen" har premiere på TV2 og TV2 Play mandag.

Peter Madsen er idømt fængsel på livstid for drabet. Han har i retten nægtet sig skyldig i drab, men i et afsnit af dokumentarserien "De hemmelige optagelser med Peter Madsen" har han svaret "ja" til, at han slog hende ihjel.

/ritzau