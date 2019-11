Det er for sent at gøre noget ved klimakrisen i denne livstid. Og i den næste.

Således lyder vurderingen fra Sir David Attenborough, der er anerkendt naturhistoriker og -forsker. Mange kender hans stemme som speaker på store naturprogrammer, men denne gang siger stemmen ikke mange opmuntrende ord om klodens fremtid.

I et interview med Channel 4 News bliver han bedt om at besvare forskellige klimaspørgsmål fra børn. Og svarene er ikke ligefrem optimistiske.

På spørgsmålet om, hvad han tror, der vil ske, hvis der ikke bliver gjort noget ved klimakrisen nu, svarer han:

»Jeg tror, det vil udløse massive civile uroligheder og massiv massemigration.«

Og de dystre forudsigelser fortsætter. Adspurgt, om det er for sent at vende krisen, lyder svaret:

»Det er for sent at vende den. Ikke bare i min livstid, men også i den næste.«

»Jeg tror ikke, man kan vende den. Jeg tror, vores bedste håb er, at vi kan sænke den. Og sænke den betydeligt.«

Sir David Attenborough har i mange år haft et nært forhold til britiske dronning Elizabeth. Ved denne lejlighed hædrer hun ham med en miljøpris. Foto: SIMON DAWSON

Sir David Attenborough - som gennem sit liv har fået tildelt over 30 britiske ordner - er en kendt naturformidler.

Hos BBC har han stået for en række anerkendte naturprogrammer - blandt andet Life on Earth fra 1979, som kortlagde alt liv på jorden.

Han er da også de senere år blevet en stor stemme i klimadebatten, og han har intet problem med at kritisere politikerne, hvilket han også gør i det seneste interview:

»Det er svært at se nogen reel handling. Det er egentlig ret trist.«