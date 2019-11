Det kan bestemt ikke få Nikolaj Kirks pis i kog, at Dronningen, kronprins Frederik og Mary forleden stillede op til et fotografi foran 30 stykker dødt vildt.

Det fortæller kendiskokken, der blandt andet er kendt for DR-programmet 'Nak og Æd', da B.T. ringer ham op i kølvandet på den seneste kritik fra det tyske mod kongehuset.

»Fra mig af er der fuld støtte til Kongehuset. Jeg håber ikke, de bukker under (for kritikken, red.)«, siger han.

Kritikken tog fart, da det tyske magasin 'Promiflash' torsdag publicerede en artikel, hvori de tydeligt viste foragt over for de danske kongeliges beslutning om at posere foran byttet fra deres kongejagt i onsdags.

(ARKIV) Nikolaj Kirk. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere (ARKIV) Nikolaj Kirk. Foto: Thomas Lekfeldt

'Et forfærdeligt syn for alle dyreelskere,' skrev magasinet blandt andet.

Et hurtigt gennemsyn på B.T.'s Facebook-side viser, at de fleste af avisens læsere ikke ser noget problem i, at kongehuset går på jagt.

Få læsere kritiserer dog de efterfølgende billeder og den manglende slagtning af dyrene.

'Der, hvor filmen knækker for mig, er trofæ jagt. Kan man spise dyret, så bør man også kunne slagte det efterfølgende,' skriver en læser for eksempel.

Det er billeder som dette fra onsdagens kongejagt i Gribskov, der har vakt opsigt i Tyskland. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Det er billeder som dette fra onsdagens kongejagt i Gribskov, der har vakt opsigt i Tyskland. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Nikolaj Kirk ser dog ikke noget problem i, at dronning Margrethe, sønnike Frederik og hans hustru valgte at blive foreviget på kamera efter jagten.

»Vi tager billeder af alt muligt, og vi skal passe på, at vi ikke får et forkrampet syn på liv og død,« siger han og fortsætter:

»Naturen er én stor kamp for overlevelse, og der er ikke nogen af os, der ikke er med til at slå dyr ihjel på en eller anden måde.«

Tv-kokken, der blandt andet står bag to bøger om det grønne køkken, fortæller endvidere, at han ikke har noget mod den veganske livsstil, og at han faktisk også selv bruger flere grøntsager i sin madlavning end kød.

»Det kan man også se i programmet (Nak og Æd, red.), men jeg ryster lidt på hovedet over den her hardcore-gruppe, som dyrker deres mission om at prakke deres levestil på andre,« siger han og fortsætter:

»Men generelt tror jeg, at mange veganere buldrer og tordner lige nu, og at det bare handler om, at de lige skal finde fodfæste og kigge lidt indad.«

Kongejagte er en omkring 170 år gammel tradtition i Danmark. Deltagerne er som oftest nære venner af den kongelige familie og samfundets spidser.

Onsdag deltog 23 gæster - blandt dem var flere tyske fyrstelige, men dette undlod det tyske magasin pudsigt nok at nævne i forbindelse med deres kritik af det danske kongehus.