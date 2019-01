En ellers simpel flytning fra Kolding til Østerbro endte som det rene helvede for boligstylist Mette Helena Rasmussen, der blandt andet er kendt fra ‘Nybyggerne’ på TV 2.

Udover at selve flytteoplevelsen var træls, begyndte ejeren af firmaet efterfølgende at sende hende trusler via sms.

»Jeg fik den første sms fra ham, hvor han skrev ‘fuck dig og din mand og sut min pik’, og jeg tænkte ‘hold da op’, og det svarede jeg ikke på,« fortæller Mette Helena Rasmussen til B.T.

Men før sms’erne begynder at rulle ind, skruer vi lige tiden tilbage til weekenden, hvor Mette Helena Rasmussen skulle have flyttet lageret fra hendes butik i Kolding til Østerbro og forinden havde gjort det, de fleste gør, nemlig indhentet et godt tilbud.

Nogle af de beskeder, Mette Helena Rasmussen modtog fra ejeren af flyttefirmaet, efter hun havde givet ham en dårlig anmeldelse på nettet. Vis mere Nogle af de beskeder, Mette Helena Rasmussen modtog fra ejeren af flyttefirmaet, efter hun havde givet ham en dårlig anmeldelse på nettet.

Gennem hjemmesiden flyttetilbud.dk havde hun fundet det billigste alternativ til netop sin flytning. Viby Transport hed firmaet, som skulle vise sig at forårsage en masse problemer for boligstylisten, der også er kendt for programmerne ‘Loppe Deluxe’ og ‘Velkommen hjem’.

Først ville de ikke overholde det aftalte tidspunkt, men skrev bare, at de var på vej, selvom aftalen egentlig først lå dagen efter.

Så Mette Helena Rasmussen fortæller, at hun lynhurtigt måtte fikse og lave om på aftaler, så det kunne lade sig gøre.

Men da flyttemændene så kom frem, ville de have en højere pris end den, der var fastsat gennem flyttetilbud.dk. Det kunne Mette Helena Rasmussen ikke forstå, men blev blot mødt med, at hun skulle være glad for, han ikke satte prisen yderligere op.

Mette Helena Rasmussen Foto: Ida Marie Osgaard Ida Marie Odga Vis mere Mette Helena Rasmussen Foto: Ida Marie Osgaard Ida Marie Odga

'Han sagde, han ikke stolede på mig'

Men flytningen var veloverstået, og hendes ting var i god behold, så hun sagde, hun ville betale, når hun havde modtaget hans faktura.

»Så siger han, at han ikke ville sende en faktura, og der blev stemningen lidt betændt. Han ville ikke køre sin vej, før jeg havde betalt,« fortæller Mette Helena Rasmussen.

Hun ville meget gerne have en faktura, men han ville gerne have betaling med det samme og helst kontant eller via MobilePay.

»Han spurgte, hvorfor jeg ikke bare kunne betale og sagde, at han slet ikke stolede på mig. Jeg endte med at sætte mig helt presset ind i hans førerhus og lavede en overførsel med det samme,« siger den 36-årige boligstylist.

»Da det var overstået, havde jeg det sådan ‘hold da op.’ Det var en træls oplevelse.«

Og den træls oplevelse skulle vise sig ikke at være slut.

Endnu et kapitel blev føjet til historien om øv-oplevelser, efter Mette Helena Rasmussen havde afgivet en anmeldelse af flyttefirmaet inde på hjemmesiden, hun havde bestilt dem igennem.

Her beskrev hun oplevelsen, hun havde haft, og straks tikkede den første sms ind.

‘Fuck dig, også fuck din mand, og suttes min pik,’ stod der.

Ikke forbudt at være idiot

Mette Helena Rasmussen vælger at ignorere beskeden, ligesom hun vælger at gøre med de efterfølgende af slagsen, hvor ejeren skriver, hun er et svin og en dårlig person.

Men på et tidspunkt er grænsen nået.

»Han fortsætter med at skrive de her beskeder, og han ender med at skrive, at han kommer i København hver dag, og at jeg skal passe på. Og der bliver jeg faktisk bange for, hvad han kan finde på,« siger Mette Helena Rasmussen.

Hun ringer til politiet, der beder hende møde op på stationen næste dag.

»De tog det meget alvorligt, men de sagde, det var for ukonkret. Jeg var ikke livstruet. Og det er jo ikke forbudt at være en idiot, som betjenten sagde,« siger hun og fortæller, at der dukkede mange lignende anmeldelser op, da de slog flyttemanden op i deres register.

Flere med samme oplevelse

Hun anmeldte manden og fik at vide af politiet, at hvis han mødte op, skulle hun ringe 112 med det samme.

Men hun har heldigvis ikke hørt fra ham siden og regner heller ikke med det.

»Han havde så mange konflikter med så mange kunder, at der kom nok nogle nye, han skulle bruge sin energi på end mig,« siger Mette Helena Rasmussen.

Hun har valgt at dele sin oplevelse med sine knap 47 tusinde følgere på Instagram, blandt andet i en ‘story’, hun kalder ‘Flyttemafia.’

»Efter jeg delte den her historie, blev jeg kontaktet af fem andre, der også havde flyttet med dem, og de skrev, de havde haft lignende oplevelser, og den enes ting, var nogle, jeg havde set ligge i bilen, som var blevet ret ødelagte,« siger Mette Helena Rasmussen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra ejeren af flyttefirmaet Viby Transport, men han nægtede at stille op til telefoninterview blandt andet på baggrund af hans mistro til, at det var en rigtig journalist, han havde i røret.

Han har tidligere udtalt sig til Lokalavisen Aarhus, hvor han efterfølgende fortalte, han ville sagsøge dem, hvis de publicerede artiklen.