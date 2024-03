TV 2 skulle have forelagt forældrene til en dreng på Borup Skole anklager om voldtægt, mener seernes redaktør.

Seernes redaktør på TV 2, Lars Bennike, er ikke enig i dele af TV 2's chefredaktions forklaring om mediets dækning af en sag på Borup Skole i Køge Kommune.

Det skriver han i en klumme på TV 2's hjemmeside.

Med overskriften "Små skolebørn udsat for voldtægt og overgreb af andre børn" sidste uge satte TV 2 Borup Skole i søgelyset.

I den forbindelse er mediet blandt andet blevet kritiseret for deres brug af ordet "voldtægt" i dækningen, og at det ikke har foreholdt den anklagede part anklager om voldtægt.

B.T. bragte for en uge siden et interview med forældrene til en i dag 10-årig dreng, der går på Borup Skole. Ifølge dem er det deres søn, der bliver anklaget for at have begået voldtægt mod en jævnaldrende pige på skolen.

Forældrene kritiserer i interviewet TV 2 for ikke at blive foreholdt anklagerne, så de kunne fortælle deres side af sagen, som ikke er forenelig med den, der er bragt i TV 2.

Chefredaktionen på TV 2 oplyser til seernes redaktør på mediet, at den ifølge de presseetiske regler er forpligtede til at forelægge kritik for den angrebne part.

- I dette tilfælde skoleledelse og kommune, skriver chefredaktionen og tilføjer:

- Det fremgår eksplicit i artiklen, at der ikke er tale om en kritik af de børn, der angiveligt står bag krænkelserne.

Det er seernes redaktør ikke enig i.

- Jeg er som seernes redaktør ikke enig i, at skolens ledelse og Køge Kommune er de eneste angrebne parter i den oprindelige historie. Historien har fra starten været vinklet på børnenes rolle, skriver Lars Bennike.

Chefredaktionen skriver desuden, at TV 2 har gjort børnene uidentificerbare ved blandt andet hverken at nævne antal, alder eller køn på børnene.

Lars Bennike påpeger, at det ikke er korrekt. I den første artikel fremgår det blandt andet, at moren "optræder anonymt af hensyn til datteren".

Derudover fremgår det i en senere artikel, at der er tale om fire børn, der har stået bag alle trusler og overgreb, og at børnene stadig går på skolen, og har været i alderen seks til 11 år, skriver seerredaktøren.

Seernes redaktør på TV 2 er en selvstændig programetisk kontrolfunktion, der blandt andet skal undersøge, hvorvidt TV 2 lever op til egne etiske retningslinjer.

Ifølge TV 2's egne retningslinjer tager mediet "særlige hensyn til børn".

- Efter min opfattelse burde TV 2 derfor også af den grund have forelagt beskyldningerne for drengens forældre, så begge parter fik mulighed for at komme til orde, inden historien gik i luften, skriver Lars Bennike.

TV 2's chefredaktør, Thomas Funding, har ikke ønsket at kommentere kritikken - ud over det, der bliver sagt i Lars Bennikes klumme.

Det udtaler Thomas Funding lørdag i et skriftligt svar til Ritzau.

I klummen har TV 2 Nyhedernes chefredaktion udtalt sig om kritikken til Lars Bennike i et mailsvar.

/ritzau/