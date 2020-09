Den seneste tid er sagerne og beskyldningerne om en tilsyneladende sexistisk arbejdskultur på TV 2 væltet frem, anført af mediets nuværende og tidligere ansatte.

Sagerne om sexisme på tv-stationen har fået Jimmy Maymann, bestyrelsesformand for TV 2, til at komme med en noget bemærkelsesværdig udtalelse:

Adspurgt af Mediawatch, om han ville fraråde sin egen 18-årige datter at søge praktikplads på TV 2, svarer bestyrelsesformanden:

»Hvis det er den her måde, det foregår på, og man ikke kan gå på arbejde uden at blive udsat for en hård og ukonstruktiv tone og uden at blive udsat for sexistiske bemærkninger, så ville jeg da (fraråde datteren det red.),« siger Jimmy Maymann til Mediawatch og fortsætter:

»Jeg ville ikke synes, TV 2 med dén beskrivelse ville være et rart sted at sende min datter hen. Det hører ingen steder hjemme, og det skal vi have gjort op med,« siger Jimmy Maymann.

Tirsdag meddelte TV 2-direktør Anne Engdal Stig Christensen, at der skal gennemføres et »grundigt opklaringsarbejde« af mulig sexisme, krænkende handlinger og usund kultur på TV 2.

Bag undersøgelsen står et eksternt advokatfirma.

Det sker, efter at der den seneste tid er blevet sat fokus på sexisme i mediebranchen, og blandt andet TV 2 har været under massivt spotlight.

Sofie Linde på scenen ved ZULU Comedy Galla 2020. Her startede en debat om sexchikane i den danske mediebranche, som har bredt sig til Christiansborg og resten af samfundet.

Først tog seks kvindelige ansatte fra TV 2 initiativ til at skrive og indsamle 1.682 underskrifter til et åbent støttebrev til Sofie Linde, efter at hun kickstartede debatten om sexisme i mediebranchen under Zulu Comedy Awards 2020.

Herefter væltede sagerne altså frem i mediehuset.

Blandt andet har en tidligere, ledende medarbejder på TV 2 sendt lumre og grænseoverskridende beskeder til kvindelige ansatte, mens flere TV 2-ansatte i Berlingske har tegnet et billede af en arbejdsplads, hvor hverdagen var fyldt med grænseoverskridende, seksualiserede kommentarer og klap bagi.

Når TV 2's bestyrelsesformand nu går ud med en melding om, at han ikke ville sende sin egen datter i praktik på TV 2, så anerkender bestyrelsesformanden, at der er en sexistisk kultur på TV 2.

Anna Thygesen på Amagers hundestrand. "Mit København"

Det siger kommunikationsekspert, Anna Thygesen, der er direktør i WeDoCommunication:

»Han anerkender den kultur. Det er et vink med en vognstang til kulturbærerne af den. Det er jo også en thumb up (tommel op red.) til de seks ansatte, der lavede brevet,« lyder det om Jimmy Maymanns udtalelse.

»Han bliver jo bannerfører, for de andre i ledelseslaget kan ikke – efter det her – sige, at de gerne ville lade deres unge gå i praktik på TV 2. Han signalerer en ny kultur,« siger Anna Thygesen.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Jimmy Maymann, men han ønsker ikke at uddybe.