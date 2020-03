Afrimning af fryser. Nedvaskning af emhætte. Opsætning af knagerække. Og en masse afsnit af krimiserien The Good Fight.

Der er masser af tid til at få klaret en masse praktiske ting, når man er tvunget til at holde sig inden for hjemmets fire vægge i 14 dage.

Og det kan Karen-Helene Hjorth i den grad skrive under på.

TV 2-værten er nu på sit tiende karantænedøgn spærret inde i sin egen lejlighed, hvor hun bruger dagene på at klare praktiske ting, nyde serier på Netflix, facetime med sin savnede datter og tale i telefon med venner og bekendte.

Og det var netop i et af de opkald, at Karen-Helene Hjorth fredag blev særdeles chokeret.

»Jeg talte med en kammerat, der fortalte, at en af hans bekendte nærmest havde grint hånligt over, at jeg overholder min karantæne, og at han ikke selv ville gøre det. Og en veninde fortalte den samme historie forleden dag. Det blev jeg sgu både dybt chokeret og provokeret af,« fortæller hun til B.T.

Faktisk mener hun, at det er en farlig og ekstremt egoistisk holdning at have.

»Vi har sgu et god damned ansvar, og det er da pisse egoistisk at tænke, at bare fordi man selv er rask og ikke vil blive alvorligt syg af at blive ramt, så kan man nægte karantæne, tage frivilligt til Norditalien eller noget helt tredje. Nu må folk sgu tage sig sammen,« siger hun.

Sagen er nemlig den, at statistikkerne på Worldometers viser, at dødsraten i aldersgrupperne 10-19 år, 20-29 år og 30-39 år 'kun' er 0,2 procent, mens vi er helt oppe på 14,8 procent, når der er tale om smittede over 80 år.

Det betyder altså med andre ord, at coronavirussen for mange danskere ikke er meget anderledes eller mere farlig end en helt normal influenza, som man ikke normalt vil være bange for.

Alligevel er Danmark i et højt beredskab med masser af karantæneramte personer, og det er altså for at undgå spredningen, så de udsatte ældre og svage personer ikke bliver smittede.

»Det her handler ikke om dig. Det handler om os. Derfor tager jeg naturligvis også min karantæne. Det er røvhamrende sygt at være herhjemme, men vi bliver nødt til at hjælpe dem, der ikke er modstandsdygtige over for denne her virus,« siger Karen-Helene Hjorth og fortsætter:

»Derfor synes jeg også, at Mette Frederiksens opfordring er yderst fornuftig. Hvis der er noget i verden, som jeg savner lige nu, så er det sgu et kram, men vi er nødt til at skrue lidt ned. Det store billede er vigtigere nu.«

Tv-værten har fire dage tilbage af sin karantæne, og hun har allerede planlagt, hvordan hun på sin første 'frihedsdag' skal cykle tidligt om morgenen hjem til sin datter og vække hende.

Karen-Helene Hjorth savner hende nemlig med egne ord »sindssygt meget«, men af den grund har hun heller ikke kunnet lade være med at tænke på det værste scenarie af dem alle.

»Jeg har jo ikke været smittet, så jeg kan ende med at komme igennem hele det her karantænehalløj igen, hvis jeg enten bliver smittet eller igen kommer for tæt på en, der er smittet. Det er mit worst-case scenario, men jeg prøver ikke at tænke på det,« siger hun.