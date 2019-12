Et af de mest hotte emner i denne kolde tid er nissehuen fra julekalenderen 'Tinka og Kongespillet', der bliver sendt på TV 2.

Men mange forældre og børn har måttet gå forgæves i jagten på den eftertragtede nissehue. Nu undskylder tv-kanalen.

»Det ærgrer os selvfølgelig, og vi ved, at det også ærgrer hos Ford, som har gjort et stort arbejde for at fordele de resterende huer til de steder, hvor efterspørgslen har været størst,« siger Jacob Fischer-Nielsen, Head of Branded Content hos TV 2.

Han forklarer, at efterspørgslen har været meget større end forventet, og det har man simpelthen ikke kunnet følge med.

Kender du noget til sagen? Tip redaktionen på 1929@bt.dk

Derfor har mange gået forgæves hos bilforhandleren Ford, som lå inde med de eftertragtede nissehuer.

Der blev sammenlagt produceret 50.000 huer, og det er to og en halv gange så mange som i 2017.

Søndag beklagede Fords kommunikationsdirektør, Lene Dahlquist, at mange børn er gået forgæves.

»Vi har sammen med TV 2 aftalt, hvad der var et passende antal. Vi har bestilt 50.000 huer, hvilket svarer til, at vi giver en hue til 5,5 procent af alle danske børn mellem to og 15 år. Det er to en halv gange så mange som i 2017, men vi anede ikke, at 'Tinka og Kongespillet' ville blive så stor en succes,« sagde hun.

Flere forældre har oplyst til B.T., at de har fået udleveret flere nissehuer hos deres lokale Ford-forhandler end de i princippet var berettiget til. Det kan du læse mere om ved at klikke her.

»Det var min kone, der hentede dem, og vi havde to nissehuekort, men så fik vi en tredje hue med oven i handlen,« siger Bjarne Kristiansen fra Kolding.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Ford.