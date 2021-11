'Beklager' og 'undskyld'.

Det er to ord, der går igen i den mail som TV 2's administrerende direktør, Anne Engdal Stig, har sendt til TV 2.

Undskyldningen kommer ovenpå premieren på discovery+'s dokumentar 'metoo: Sexisme Bag Skærmen', hvor 11 kvinder fortæller om sexistisk tone og grænseoverskridende adfærd på netop TV 2.

»Vi har erkendt og konstateret, at der er sket et stort ledelsessvigt i TV 2. Det beklager vi og undskylder for, skriver Anne Engdal Stig blandt andet i sit mail-svar til TV 2 og fortsætter:

»Jeg noterer mig, at mange af kvinderne i dokumentaren stiller op til interview, fordi de vil være med til at sikre, at fremtidige generationer ikke skal opleve det, de selv har været udsat for. Tak for det. Tak for perspektivet. Og undskyld for det, I har oplevet.«

