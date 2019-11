Den morddømte, senere frikendte og nu afdøde Ove Hansen, bedre kendt som Pedal-Ove, blev landskendt, efter han blev dømt for mordet på sin kone i 1982 og senere frikendt i 1992.

For nyligt rejste interessen sig igen om Pedal-Ove, efter TV 2 bragte dokumentaren Mysteriet om Pedal-Ove i tre afsnit. To afsnit er allerede løbet over skærmen, men nu har TV 2 valgt at udskyde det tredje og sidste afsnit.

Årsagen er, at Pedal Ove døde lørdag morgen, som Ekstra-Bladet har berettet. I en sms til B.T. skriver redaktør Lasse Bjerre:

‘Af hensyn til situationen har vi valgt at udskyde tredje og sidste afsnit af dokumentarserien ‘Mysteriet om Pedal Ove'.'

Pedal-Ove blev frikendt for mordet i det, der blev betegnet som ‘danmarkshistoriens største justitsmord’, men dokumentaren fra TV 2 genåbnede sagen og såede tvivl om, hvorvidt den beslutning var den rigtige.

Dokumentaren er lavet af multikunstneren Michael Teschl, som nogle vil kunne huske fra Melodi Grand Prixs vindersang ‘Denne gang si’r vi det ærligt’ fra 1999.

Han er ligeledes forfatteren til en tilhørende bog Den dag Brita Forsvandt, der blev udgivet i starten af november.

Hvornår TV 2 regner med at udgive tredje og sidste del af dokumentarserien, er der endnu ikke forlydender om.