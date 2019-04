Rasmus Seebach kan ikke lægge ansvaret fra sig i historie om ulovlig udenlandsk arbejdskraft.

Sådan lyder svaret retur fra TV 2, der står bag historier om, at popmusikeren i et byggeprojekt til 17 millioner kroner har brugt ulovlig arbejdskraft til både lav løn og farlige arbejdsforhold. Læs historien her.

Rasmus Seebach stod frem lørdag aften, hvor han i et Facebook-opslag argumenterer for, at mediet har kørt en såkaldt 'ufin hetz' imod ham.

Han skriver, at mediet har 'valgt at køre en ufin, personlig hetz med misvisende sensationsoverskrifter. Det, ved jeg godt, er vilkårene for mig, men jeg synes, den anvendte journalistiske metode slører for en saglig, kvalificeret debat, som emnet fortjener.'

Men det argument holder ikke, lyder det fra TV 2-journalisten Lasse Ravnø.

»Historien fjerner ikke fokus fra, at det her foregår. Faktisk har hverken de tre kompagnoner Lasse Søndergaard Pedersen, Nicolai Seebach og Rasmus Seebach, hans manager eller hans advokat på noget tidspunkt betvivlet de faktuelle forhold i, at der foregår farlige arbejdsforhold på byggepladsen til lave lønninger.«

52 timers arbejdsuge for udenlandsk arbejdskraft

Rasmus Seebach har investeret 17 millioner kroner i en villa på Frederiksberg, der skal ombygges til lejligheder. Ejendommen har han købt via selskabet 'S & S Ejendomsinvest ApS', og han er investor sammen med to forretningspartnere.

Mediet har observeret og beregnet, at litauiske arbejdere har været på byggepladsen i 52 timer om ugen eksklusiv pauser til en timeløn på 46 kroner og 18 øre.

Samtidig har Arbejdstilsynet afgivet strakspåbud på grund af farlige forhold på byggepladsen, hvor syv litauiske håndværkere er blevet taget i at arbejde ulovligt.

Musikeren forklarer: 'Som passiv investor i dette byggeprojekt har jeg ikke en aktiv rolle i den daglige drift. Det har jeg slet ikke evner til. Jeg har aldrig været på byggepladsen og har haft fuld tillid til, at mine partnere har styret projektet i overensstemmelse med dansk lovgivning.'

Lasse Ravnø mener ikke, han kan kalde sig selv en passiv investor.

»Han er medejer af det firma, og han bor inden for gåafstand til ejendommen. Han ejer en tredjedel af den. At han kalder sig selv for 'passiv investor', er jo bare et ord, han bruger for at fralægge sig sit ansvar.«

Det, der blandt andet springer i øjnene hos journalisterne på TV 2, er, at musikeren har gjort det før.

Fagbladet 3F har tidligere fortalt, hvordan musikeren fik renoveret sin private villa på Frederiksberg af polske håndværkere med timelønninger på under 50 kroner.

»Grunden til, at han er interessant som case, er, at han er en gentagelses-synder. Sidste gang fremlagde han en kontrakt om, at han havde krævet, at arbejdet på hans ejendom foregik på overenskomstmæssige vilkår, men at han var blevet ført bag lyset. Denne gang skulle han derfor have været dobbelt opmærksom på, at det her kunne foregå. Det har han så tydeligvis ikke været,« siger Lasse Ravnø.

Advokat forsøgte at stoppe udgivelse

TV 2 har forsøgt at få lov til at se den omtalte kontrakt, hvor der eftersigende skulle stå, at alle danske love skal overholdes på byggepladsen.

Men Rasmus Seebachs advokat Nikolaj Henriksen krævede, at TV 2 skulle skrive under på ikke at bringe historien om Rasmus Seebach for at få lov til at se dokumentet.

»Vi har forhandlet med dem om at få lov til at se den angivelige kontrakt i en måned, og det er vanvittigt at tro, man kan diktere, hvad et medie må og ikke må skrive.«

Rasmus Seebach skriver på Facebook, at 'TV 2 er vidende om, at jeg kontraktligt har gjort, hvad jeg kunne for at forhindre ulovligheder på byggepladsen.'

Men det er der ingen hold i, lyder svaret tilbage.

»Jeg ved ikke, hvad der findes og står i den omtalte kontrakt. Men vi kan se, han tidligere har haft en lignende sag, og i den kontrakt stod der, at det skulle foregå under danske overenskomster. Det har de ikke sagt denne gang, for vi har bidt mærke i, at det kun blev nævnt, de danske love og regler skulle overholdes,« siger journalist Lasse Ravnø.

Der er ingen lov om mindsteløn i Danmark, derfor mener Lasse Ravnø, at det i givet fald er en standard formulering.