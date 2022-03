TV 2 måtte i starten af marts bide i det sure æble og trække en dokumentar tilbage.

Det skete, efter en række artikler i B.T. problematiserede dele af dokumentaren. Chefredaktør for TV 2 Play Nyhederne og Echo Marie Louise von Holstein forklarede beslutningen over for B.T.

»Efter at have undersøgt sagen igen har vi fundet ud af, at dokumentaren 'Familiefar snyder døden' ikke lever op til de journalistiske standarder, vi har på TV 2. Derfor trækker vi den tilbage,« lød det i en mail.

Og nu er redaktøren bag dokumentaren stoppet på TV 2. Det oplyser TV 2s presseafdeling:

»Hun har selv sagt opsagt sin stilling hos TV 2. Herudover har TV 2 – helt generelt – ikke kommentarer til personalemæssige spørgsmål,« fremgår det af et mailsvar.

I dokumentaren, der var en del af serien 'Sagen i egen hånd', følger man den uhelbredelig syge familiefar Henrik Lykke Dam.

Han får behandlet sin kræft i Tyskland af radiologen Thomas Vogl, da Henrik Dam mener, at det danske sundhedsvæsen har opgivet ham.

»Jeg skylder ham mit liv. Hvis det ikke var for ham, var jeg død for to til tre år siden,« udtalte 53-årige Henrik Lykke Dam i den nu tilbagetrukne dokumentar 'Familiefar snyder døden'.

ARKIV. På billedet ses den tyske radiolog Thomas Vogl, der ifølge TV 2s dokumentar behandler fem danskere om måneden med regional kemoterapi. Hver behandling koster 29.000 kroner. Foto: Arne Dedert/picture-alliance/dpa/AP Images Vis mere ARKIV. På billedet ses den tyske radiolog Thomas Vogl, der ifølge TV 2s dokumentar behandler fem danskere om måneden med regional kemoterapi. Hver behandling koster 29.000 kroner. Foto: Arne Dedert/picture-alliance/dpa/AP Images

Gennem tre år har Henrik Lykke Dam betalt 1,3 millioner kroner for behandlingen. Problemet er dog, at man har undersøgt behandlingen og fundet den virkningsløs og i nogle tilfælde skadelig.

Det fortæller professor ved Center for Evidensbaseret Medicin Odense Karsten Juhl Jørgensen, der undersøgte behandlingen i 2009.

»Dengang fandt vi frem til, at behandlingen gjorde mere skade end gavn. Man kan ikke udelukke, at enkelte personer har gavn af den, men risikoen for, at man kommer galt af sted, er større, end at den hjælper en,« fortæller han og fortsætter:

»Og det er problemet, når man laver sådan et program. Alle dem, der er døde, kan ikke deltage.«

B.T. kunne afsløre, at journalisten bag dokumentaren faktisk havde talt i længere tid med flere danske eksperter, der fortalte om behandlingen.

De udtalelser blev dog aldrig en del af udsendelsen. En af de danske læger, der hverken optrådte i dokumentar eller dertilhørende artikel på tv2.dk, er Ole Larsen.

Han er overlæge på kræftafdelingen på Herlev Hospital og har haft flere uheldige oplevelser med Thomas Vogl.

»Nogle af vores patienter vil ikke sige, at de bliver behandlet af Thomas Vogl, og så ender de med at få dobbelt dosis kemoterapi og bliver meget syge af det, fordi Thomas Vogl ikke undersøger, hvilken behandling patienterne allerede har modtaget i Danmark,« siger Ole Larsen.

Professor Karsten Juhl Jørgensen advarede mod at lave en dokumentar som TV 2s, hvor man ikke fortæller fakta om behandlingen.

»Man risikerer, at mennesker i en desperat situation bliver udnyttet,« sagde han til B.T.