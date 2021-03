Da knap en million danskere havde set TV 2-værten trille knallerten rundt i Snave, gik det galt igen.

»Allerede ugen efter programmet med Peter Ingemann blev der fjernet fem skilte,« siger Freddy Heine Nielsen, der er driftsleder i Assens Kommune.

Det er TV 2 selv, der beskriver, hvordan TV 2-programmet 'Ingemann, Fyn og Lolland-Falster' igen satte gang i en kedelig trend, der efterhånden har eksisteret i 20 år i den fynske by.

For her er byskilte med Snave blevet stjålet i en lind strøm, lige siden at den første tv-reklame med figuren Polle blev sendt i 2001, opfundet af mobilselskabet Sonofon.

Figuren Polle fra Snave gjorde byskiltene i den fynske by populære. Foto: NF Vis mere Figuren Polle fra Snave gjorde byskiltene i den fynske by populære. Foto: NF

Og da Peter Ingemann i første afsnit af den nye serie 'Ingemann, Fyn og Lolland-Falster', der blev sendt 9. februar, kom forbi byen, forsvandt der altså hurtigt en håndfuld skilte.

»På fire af dem var standeren blevet skåret over,« fortæller Freddy Heine Nielsen fra Assens Kommune, og han kalder det videre »en ret væsentlig udgiftspost«, når de igen og igen skal erstattes.

Han fortæller også, at der ofte forsvinder skilte i samme omfang, hver gang Snave nævnes i medierne.

Der var ifølge de officielle seertal hele 860.000 danskere, der så det første afsnit af 'Ingemann, Fyn og Lolland-Falster', hvor Peter Ingemann kom forbi Snave. Det var dermed den pågældende uges fjerdemest sete program.

Serien består af i alt fem afsnit, hvor to endnu ikke er blevet sendt på tv.