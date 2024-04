Mandag morgen er TV 2 News ramt af store tekniske problemer.

Det bekræfter nyhedsvært Dennis Ritter på Facebook.

»Hvis du er stået op og har tændt for TV 2 News her til morgen, så har du nok bemærket at vi ikke sender live,« skriver han i opslaget.

Tidligere på morgenen kunne TV 2 News ifølge Dennis Ritter end ikke sætte et skilt på skærmen, der viste, at der ikke kunne vises en direkte nyhedsudsendelse.

Der er kort efter klokken 7 kommet et lille skilt i toppen af billedet, som viser seerne, at der er tale om en genudsendelse af nattens nyheder.

»Der arbejdes hårdt på sagen,« lyder det fra Dennis Ritter.

Det er stadig uvist, hvornår TV 2 News igen kan vise direkte nyheder – og hvad årsagen til nedbruddet er.

Opdateres...