Den TV 2-journalist, der er blevet smittet med coronavirussen, tager nu bladet fra munden i et Facebook-opslag.

Her sætter han ord på nattens strabadser og det store chok.

'Vi er selvfølgelig dybt rystede over, at det vi troede var stærkt usandsynligt nu er vores virkelighed,' skriver Jakob Tage Ramlyng blandt andet.

Journalisten fortæller, at han blev testet positiv klokken 2.15 natten til torsdag på Roskilde Sygehus, og at det skete efter, at han onsdag morgen havde fået en række symptomer, som han ikke kommer nærmere ind på.

Resten af familien er heldigvis ikke blevet testet positive, selvom Jakob Tage Ramlyng indikerer, at alle har været ramt af en form for sygdom.

'Vi har siden vi kom hjem fulgt anvisningerne fra vores respektive læger, og indtil i går var rådet, at vi skulle betragte det som en almindelig virus. Når vi følte os raske til det, skulle vi gå i skole og på arbejde som normalt,' skriver han.

Siden har det så vist sig, at journalisten var blevet smittet med coronavirussen, men at resten af familien efter alt at dømme bare har været ramt af normal influenza eller af en anden virus.

Sagen er dog nu den, at både Jakob Tage Ramlyng, konen og deres to sønner skal være i karantæne i 14 dage i deres hus.

'Det bliver helt uvirkeligt at skulle være indespærret i to uger, men vi prøver at få det bedste ud af det. I morgen vil vi - bare os fire - med stor entusiasme fejre, at vores store dreng bliver teenager,' skriver han.

Han gør desuden klart, at familien døjer med hovedpine, ondt i halsen og hoste.

Familien tager nu en 'Facebook-pause', skriver Jakob Tage Ramlyng.

Journalisten er det første konstaterede smitteoffer i Danmark.