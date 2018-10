En udsendt e-mail fra TV 2 forbyder pressen at bringe negativ omtale af den kommende serie »Kriger«. »Besynderligt og amatøragtigt«, siger medieforsker. »En fejl«, svarer TV 2.

Det er den helt store satsning fra TV 2s side, der får premiere næste uge.

»Kriger«, der er instrueret af Christoffer Boe, markerer, at stationen satser alt på at vinde seere til en ny serie mandag aften.

Det er også en premiere, som stationen gerne vil hemmeligholde. Medmindre journalisterne vil skrive noget pænt. Så er der frit spil.

Det fremgår af en e-mail, der er udsendt til pressen inden seriens premiere. Heri står, at »mht. anmeldelser skal jeg lige sige, at vi har klausuleret alle anmeldelser til efter premieren (med mindre de sniger sig op på 4 stjerner eller mere, så må I gerne bringe på forkant)«.

Meldingen undrer Mark Ørsten, der er professor i journalistik på Roskilde Universitet.

»Jeg synes, at det virker som en uklog, besynderlig og meget amatøragtig udmelding,« siger Mark Ørsten, der understreger, at det er særligt slemt, fordi det er en medievirksomhed, der står bag beskeden.

»Man må antage, at TV 2s egne journalister ville blive meget fornærmede, hvis de blev mødt med samme krav.«

Mark Ørsten suppleres af medieforsker ved Københavns Universitet, Nete Østergaard Christensen, der har speciale i kulturjournalistik.

»Det er da interessant, at man tilsyneladende ikke har tænkt over, hvordan andre medier vil modtage sådan en besked. Det ligger i forlængelse af, hvad man ser på kulturområdet: at kulturproducenter forsøger at få solgt deres produkter bedst muligt - også gennem nyhedsmedier.«

Ikke i tråd med normal praksis

Hos TV 2 indrømmer man, at e-mailen er problematisk. Ifølge Kathrine Brøchner, der er stationens PR-chef, har man lavet en »klokkeklar fejl«.

»Vi sender en rettelse ud snarest. Vi gør selvfølgelig ikke forskel på anmeldere, hvad enten de giver mere eller mindre end fire stjerner,« siger Kathrine Brøchner.

Hvorfor opstår sådan en fejl?

»Jeg er ved at undersøge det nu, men alt tyder på, at det er en misforståelse, der er opstået i samtalerne med producenten Miso Film om lanceringen af serien. Men det er absolut ikke i tråd med den praksis, vi normalt har eller på nogen måde ønsker i fremtiden.«



Selvom TV 2 indrømmer, at stationen har begået en fejl, så er det ikke første gang, at man forsøger at styre landets filmkritikere. Ifølge Nanna Frank Rasmussen, der sidder i bestyrelsen for »Forenede Kritikere«, er kulturjournalistikken i stigende grad under pres.

»Jeg synes, at det er helt uhørt, at et TV- eller filmselskab forsøger at styre offentliggørelsen af anmeldelser. Faktisk er jeg lidt i chok over, at man kan finde på at udsende sådan noget til den fri presse«, siger Nanna Frank Rasmussen, der fortæller, at det ikke er første gang, at det er sket. Især de amerikanske filmselskaber prøver at styre deres anmeldere.

»Vi får blandt andet at vide, at vi ikke må afsløre for meget af en film, hvilket fører til selvcensur, og det må man jo aldrig gøre som kritiker. Vi skriver for læserne. Ikke for selskaberne.«

Mark Ørsten medgiver, at kulturjournalistikken er under pres. Af samme grund tror han næppe, at TV 2s e-mail var en fejl.

»Det er nok mere et udtryk for, at man tror, at man kan styre kulturjournalister. Men i og med at vi taler sammen, må man konstaterere, at det ikke er alle, der lader sig styre.«

»Kriger« har premiere på TV 2 mandag aften