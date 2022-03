I sidste uge trak TV 2 dokumentaren »Familiefar snyder døden« tilbage, og tv-stationen afviser nu at svare på flere spørgsmål om, hvad der gik galt i tilblivelsen af den stærkt kritiserede udsendelse.

B.T. kan nu fortælle, at tv-stationen har været i kontakt med flere eksperter, Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet, men at TV 2 enten har undladt at bruge de oplysninger og svar, de fik – eller forsømt at indhente udtalelser.

I dokumentaren fortæller en enlig far, der er uhelbredeligt syg af kræft, om hvordan den tyske radiolog Thomas Vogl har reddet hans liv ved hjælp af behandlinger med såkaldt regional kemoterapi.

Behandlinger, der koster 29.000 kroner pr. gang, og som familiefaren indtil videre har betalt 1,3 millioner kroner for.

Men behandlingerne tilbydes ikke i det danske sundhedsvæsen som standardbehandling og heller ikke nogen andre steder i verden, har overlæge Ole Larsen fra Herlev Kræftafdeling fortalt B.T., og derfor finder desperate og syge danskere selv vej til Thomas Vogl i Frankfurt.

TV 2 undlader i dokumentaren at oplyse seerne om, at dansk forskning har konkluderet, at behandlingerne, som familiefaren undergår, i bedste fald er dyre og virkningsløse – i værste fald skadelige.

»Og det er problemet, når man laver sådan et program. Alle dem, der er døde, kan ikke deltage,« udtaler professor ved Evidensbaseret Medicin Odense Karsten Juhl Jørgensen.

En kritik, B.T. i sidste uge kunne afsløre, at TV 2 var blevet gjort opmærksom på i forbindelse med researchen af dokumentaren, men som de udelod i den færdige udsendelse.

Efter B.T.s artikel trak TV 2 dokumentaren tilbage, fordi den ifølge chefredaktør for TV 2 Nyhederne, Marie-Louise Holstein, ikke lever op til TV 2s journalistiske standarder.

Henrik Lykke Dam, der er uhelbredeligt syg af kræft, og hans to børn. (Foto: TV 2) Vis mere Henrik Lykke Dam, der er uhelbredeligt syg af kræft, og hans to børn. (Foto: TV 2)

TV 2 oplyste efterfølgende, at man under researchen til dokumentaren slet ikke kunne finde nogle eksperter, der ønskede at medvirke.

Og det var en del af forklaringen på, at seerne aldrig fik nogle oplysninger om, at der ikke er evidens for, at Thomas Vogls behandlinger virker.

Karsten Juhl Jørgensen, der har forsket i Thomas Vogls behandlinger er dog aldrig blevet ringet op af TV 2, fortæller han.

Det er overlæge på Herlev Hospitals kræftafdeling Ole Larsen til gengæld, men han endte med at takke nej til at medvirke i dokumentaren.

Det fortæller ledende overlæge på Afdeling for Kræftbehandling på Herlev Hospital over for B.T., Lisa Sengeløv.

»Vi bekræfter, at Ole Larsen, efter at have været i dialog med TV 2 til baggrund, hvor han blandt andet leverede selvsamme budskaber, som han citeres for i B.T., blev tilbudt at medvirke i dokumentaren, men han valgte at takke nej, da det fremstod uklart for ham, hvilken kontekst, hans udtalelser skulle bruges i.«

Ole Larsen fortalte i B.T. blandt andet om, hvordan han har haft flere patienter, der er blevet alvorligt syge efter at være blevet behandlet af Thomas Vogl.

»Nogle af vores patienter vil ikke sige, at de bliver behandlet af Thomas Vogl, og så ender de med at få dobbelt dosis kemoterapi og bliver meget syge af det, fordi Thomas Vogl ikke undersøger, hvilken behandling patienterne allerede har modtaget i Danmark,« siger Ole Larsen og gør opmærksom på, at det kan være livstruende.

Kræftens Bekæmpelse bekræfter over for B.T., at man har været i dialog med journalisten bag dokumentaren flere gange, og at man fremsendte en udtalelse, som journalisten kunne bruge i dokumentaren.

Men Kræftens Bekæmpelse fandt heller aldrig vej til dokumentaren.

Det samme gælder Sundhedsstyrelsen, der oplyser til B.T., at den har bidraget med omfattende baggrundsinformation til TV 2.

Derudover har Sundhedsstyrelsen også oplyst TV 2, at den ikke har fået nogen henvisninger fra danske læger til Thomas Vogls behandling efter 2009.

Det fremgår heller ikke af dokumentaren.

Chefredaktør på TV 2 Nyhederne Marie-Louise Holstein stillede torsdag op til interview med B.T., hvor hun lovede at undersøge flere ting omkring tilblivelsen af dokumentaren.

Mandag oplyser TV 2s presseafdeling dog, at TV 2 og Marie-Louise Holstein ikke har flere kommentarer til sagen og ikke vil udtale sig yderligere.

»Dokumentaren lever ikke op til TV 2s journalistiske standarder, det har vi draget konsekvensen af og fjernet programmet. Vi har ikke flere kommentarer i den forbindelse, end hvad Marie-Louise von Holstein allerede har svaret på i det tidligere interview,« fremgår det.