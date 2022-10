Lyt til artiklen

TV 2 vil fremover sadle om, når det kommer til betalt samarbejde.

Det oplyser TV 2 i en mail til Ekstra Bladet.

Det tre partnerskaber, som TV 2 gennem en årrække har haft med henholdsvis Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors og Alkohol og Samfund, beskriver indholdsdirektør på TV 2, Lotte Lindegaard, blandt andet som værende »vigtige for Danmark«.

»Vi vil fastholde vores samarbejder med relevante partnere på vores vigtige dagsordner, som vi fortsat selv definerer, men uden produktionsstøtte,« skriver TV 2-direktøren til Ekstra Bladet.

Tidligere - og frem til dags dato - har TV 2 nemlig modtaget penge fra organisationerne, eksempelvis fra Kræftens Bekæmpelse, i forbindelse med den årlige Knæk Cancer-uge.

Meldingen fra Lotte Lindegaard kommer i kølvandet af, at Jyllands-Posten torsdag kunne afsløre, at organisationen Drukfri Ungdom var i dialog med TV 2 om et såkalde 'Brandet Contet-samarbejde' tilbage i 2020, hvor organisationen ifølge mediet blandt andet kunne få omtale gennem 'Go' Morgen Danmark' og andet indhold på TV 2 Play.

Over for Jyllands-Posten afviste TV 2 dog, at dette samarbejde blev til noget, og at det skulle have været muligt overhovedet at betale sig fra at få omtale på nogle af TV 2's platforme.