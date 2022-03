I en ny dokumentar lader TV 2 en uhelbredeligt syg familiefar konkludere, at en meget dyr behandling i Tyskland har reddet hans liv.

Det på trods af, at dansk forskning har konkluderet, at behandlingen udført af radiologen Thomas Vogl gør mere skade end gavn.

»Jeg skylder ham mit liv. Hvis det ikke var for ham, var jeg død for to til tre år siden,« konkluderer 53-årige Henrik Lykke Dam i dokumentaren ‘Familiefar snyder døden’.

Han har fremskreden kræft, er efter eget udsagn opgivet af det danske sundhedsvæsen, og gennem tre år har han betalt 1,3 millioner kroner for at blive behandlet af Thomas Vogl i Frankfurt.

I dokumentaren får seeren at vide, hvordan han nu er i gang med at sælge sit hus for at få råd til at fortsætte behandlingerne med såkaldt regional kemoterapi.

Professor ved Center for Evidensbaseret Medicin Odense Karsten Juhl Jørgensen undersøgte i 2009 Thomas Vogls behandling foranlediget af Kræftens Bekæmpelse.

»Dengang fandt vi frem til, at behandlingen gjorde mere skade end gavn. Man kan ikke udelukke, at enkelte personer har gavn af den, men risikoen for, at man kommer galt afsted, er større, end at den hjælper en,« fortæller han og fortsætter:

»Og det er problemet, når man laver sådan et program. Alle dem, der er døde, kan ikke deltage.«

Behandlingen blev dengang undersøgt, fordi mindst 100 uhelbredeligt kræftsyge danskere ligesom Henrik Lykke Dam havde opsøgt den tyske radiolog, der tilbyder en behandling med regional kemoterapi for omkring 29.000 kroner per behandling.

ARKIV. På billedet ses den tyske radiolog Thomas Vogl, der ifølge TV 2s dokumentar behandler fem danskere om måneden med regional kemoterapi. Hver behandling koster 29.000 kroner. Photo by: Arne Dedert/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: Arne Dedert Vis mere ARKIV. På billedet ses den tyske radiolog Thomas Vogl, der ifølge TV 2s dokumentar behandler fem danskere om måneden med regional kemoterapi. Hver behandling koster 29.000 kroner. Photo by: Arne Dedert/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: Arne Dedert

Han pointerer, at journalisten bag dokumentaren burde have talt med nogle af de læger, der arbejder med området til hverdag for at finde ud af, hvad nyeste viden om de behandlingsmetoder, Thomas Vogl bruger, er.

En af dem er Ole Larsen, der er overlæge på kræftafdelingen på Herlev Hospital, og som har forsket i regional kemoterapi.

Han oplyser til B.T., at han har talt med en af journalisterne bag dokumentaren i mere end en time, men Ole Larsen medvirker hverken i dokumentaren eller i en artikel, TV 2 har publiceret om sagen.

Ole Larsen fortæller, at regional kemoterapi har været forsøgt anvendt i 20 år, men at det ikke tilbydes som standardbehandling nogen steder i verden – heller ikke i Tyskland – fordi det ikke er lykkedes at dokumentere, at det virker bedre end traditionel kemobehandling, der eksempelvis gives gennem et drop i armen.

Kræftens Bekæmpelse Hos Kræftens Bekæmpelse fortæller afdelingschef for Patientstøtte og Frivillig Indsats Pernille Slebsager, at man i organisationen har forståelse for, at mennesker, der er uhelbredeligt syge af kræft, afsøger alle muligheder og tager til udlandet for at få behandling. Men heller ikke Kræftens Bekæmpelse kan genkende, at Thomas Vogls behandling kan udrette de mirakler, som TV 2 lader Henrik Lykke Dam og en anden case være afsendere på. »Vi bad sundhedsmyndighederne og forskere om at undersøge dr. Vogls behandling for nogle år siden, og konklusionen var, at der ikke er forskning, som beviser, at behandlingen har effekt på overlevelsen eller levetiden,« udtaler Pernille Slebsager.

Han har selv undersøgt behandlingen i en række patienter med metastaser i leveren og publicerede sine forskningsresultater for fire år siden, og han fortæller, at der ikke siden er kommet nogen nye studier, der viser noget andet.

»Det, man kalder medianoverlevelsen, var den samme, som den var for patienter, der fik traditionel kemoterapi som et drop. Levetiden blev altså ikke forlænget ved, at kemoterapien blev givet regionalt,« fortæller han.

Ole Larsen fortæller, at han har flere patienter, der bliver behandlet af Thomas Vogl, og at det har givet anledning til nogle kedelige sager.

»Nogle af vores patienter vil ikke sige, at de bliver behandlet af Thomas Vogl, og så ender de med at få dobbelt dosis kemoterapi og bliver meget syge af det, fordi Thomas Vogl ikke undersøger, hvilken behandling patienterne allerede har modtaget i Danmark,« siger Ole Larsen.

Han fortæller, at han ikke er bekendt med, at det har kostet nogen patienter livet, men at risikoen er der.

Karsten Juhl Jørgensen advarer mod, at TV 2 lader alvorligt syge kræftpatienter tro, at Thomas Vogls behandlinger kan udrette mirakler uden at have undersøgt det først.

»Man risikerer, at mennesker i en desperat situation bliver udnyttet,« siger han.

Ifølge B.T.s oplysninger er TV 2 blevet gjort opmærksom på det danske studie af behandlingen, der viser, at den gør mere skade end gavn, men det fremgår ikke af dokumentaren.

Til trods for at TV 2 lever af, at kilder stiller op til interview, afviser de at stille op til interview om sagen i B.T.

Dermed undgår TV 2 også at forholde sig til en lang række af de kritikpunkter, eksperter har påpeget over for B.T, og som B.T. efterfølgende har forelagt tv-stationen.

Du kan se, hvad B.T. gerne ville have forholdt TV 2, og hvad stationen svarer, i boksen herunder.