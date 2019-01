TV2 skal finde en ny direktør, efter at Merete Eldrup har meldt sin afgang.

På et bestyrelsesmøde tirsdag har TV2's direktør, Merete Eldrup, oplyst, at hun ønsker at forlade sin post. Hun ønsker i stedet at forfølge en karriere i bestyrelseslokalerne.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

Merete Eldrup har været direktør i TV2 i 11 år. Hun bliver på posten, indtil en ny direktør er fundet.

I pressemeddelelsen siger bestyrelsesformand i TV2, Jimmy Maymann:

- I en situation som denne glædes man over, at TV2 har et stærkt ledelsesteam og en masse dygtige medarbejdere, og vi ser derfor fortrøstningsfuldt på fremtiden, på trods af at vi mister en dygtig direktør i Merete.

Selv fremhæver Merete Eldrup en økonomisk styrkelse af TV2 som en af sine største bedrifter.

- Jeg ønsker at være mere aktiv i bestyrelsesarbejde og tror på, at jeg vil få glæde af at skrue mit arbejdsliv sammen på en ny måde de kommende år, siger hun i en pressemeddelelsen.

Merete Eldrup sidder i bestyrelsen hos blandt andet banken Nykredit, analyseinstituttet Rambøll og forlaget Gyldendal. Hun er oprindelig uddannet cand.polit.

Eldrups tid på TV2 har ført mediekoncernen gennem både fyringer og fremgang.

Hun blev direktør i TV2 i 2007. Efter et minus i 2007 på over 210 millioner kroner, blev en spareplan med masseafskedigelser gennemført. Det betød et delvist salg af TV2 Radio.

Siden da har TV2 indført abonnementsbetaling på hovedkanalen, ligesom kanalerne TV2 Fri og TV2 Sport har set dagens lys.

Tidligere har Jimmy Maymann formuleret, at TV2 og dens nye direktør de næste år skal fokusere på at omstille sig til en medieverden med konkurrence fra internationale streamingtjenester og andre nye konkurrenter.